台女星壯壯遊歐洲「行李全被偷光」　失物包括勞力士Hermès卡地亞

台灣女星壯壯日前受邀前往倫敦時裝週參與盛會，她帶了多套華服，準備行程結束後前往意大利托斯卡尼進行五天的寫真拍攝。



然而原本滿載而歸的歐洲行，卻在最後一刻遭遇晴天霹靂，所有行頭不翼而飛，被小偷洗劫一空。

壯壯在歐洲街拍。（汗土娛樂）

返程前夕，壯壯與工作團隊自駕前往米蘭馬爾彭薩機場（MXP），途中臨時繞道比薩觀光，將車輛停放在設有管理員與監視器的付費停車場，卻在短短兩小時後回到車邊，驚見車窗遭砸破，車上5件托運行李與1個登機包全數失竊。

據了解，失竊物品包括勞力士、卡地亞名錶多隻、Harry Winston鑽石項鍊、卡地亞項鍊與耳環、香奈兒晚宴包經典包共3個、愛馬仕手環、YSL與Goyard包款，以及多套高訂服裝、化妝品、保養品與拍攝所需造型品，連三箱Rimowa行李箱也一併消失。

壯壯的衣服幾乎都是商借而來，加上現金約100萬元（台幣，下同），後續需賠償這些借來的高訂服裝，整體損失粗估超過600萬元。

壯壯在事件發生後立刻報警，卻被告知停車場監視器僅拍到大門，廣場全景監視器更是「失靈」。警方僅例行登記備案，駐意大利辦事處也坦言尋回可能性極低。

壯壯無奈表示：

這趟行程從倫敦到意大利，原本是充滿榮耀的工作與收穫，沒想到最後一天竟以這樣的方式收場，真的心痛。連當地買的限量名牌包因為拍完當天就被偷了都變成了日拋型。

日前壯壯和朋友、工作人員已返台，一行人被偷個精光，僅帶著少量隨身行李返國。同行友人不肯放棄，仍在追蹤AirPods最後定位，期盼能尋回失竊的物品。

