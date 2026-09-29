鮑師傅超長蛋撻被指全是酥皮沒蛋漿 官方回應：個別門店品控問題
撰文：盛昀
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近日，一款長度達60厘米的「超長蛋撻」在內地掀起打卡熱潮，但多名消費者隨後反映鮑師傅推出的超長蛋撻全是酥皮沒有蛋漿。據《南方都市報》，鮑師傅回應事件稱，可能個別門店存在品控問題，已將該問題同步至各門店，對於製作的情況也進行了改進。
近日，鮑師傅一款長度達60厘米的「超長蛋撻」掀起打卡熱潮，被網友稱為蛋撻界「巨無霸」。抖音商家數據顯示，鮑師傅超長蛋撻零售價18.9元（人民幣，下同）一個，截至9月28日，該產品已售超70萬份。
不過隨即有消費者反映稱，自己買到的超長蛋撻全是酥皮沒有蛋漿：「只有撻沒有蛋，可能可以改名叫長酥皮。」「為啥我的超長蛋撻全是皮？」也有消費者指出可能是品控問題，並配上一張正常蛋撻圖：「估計出品不穩定吧，你看我買的鮑師傅，整條都是這個狀態。」
9月29日，鮑師傅客服回應事件稱，「可能有個別門店會存在這樣的品控情況。對於此類情況，我們已經同步至各門店，對於製作的情況也進行改進了。」客服還指，如果消費者購買到蛋漿很少的超長蛋撻，可以找門店和客服申請退款。
同日，鮑師傅廣州一門店主管稱，「這種情況可能是個別門店的問題，具體情況還是要聯繫門店工作人員。目前店內的蛋撻品控是按照標準來的。」
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