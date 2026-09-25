60厘米超長蛋撻爆紅網絡！食1根等於兩餐飯　營養師解構飲食風險

近日，一款長度達60厘米的「超長蛋撻」爆火出圈，這款被網友稱為蛋撻界「巨無霸」的網紅單品，在推出後迅速引起多家線下門店排隊打卡。



據報道，9月16日，武漢市東西湖區的一家食品生產工廠生產間裏，工人們正加緊趕製上千件超長蛋撻半成品，這些產品將發往全國各地的烘焙門店。

近日，一款長度達60厘米的「超長蛋撻」在內地網路爆火。（抖音＠楊健）

公司負責人陳先生表示，近日門店需求突然增多，多地都有訂單，遠至新疆也有大批量採購。目前產品正處於供不應求的狀態。

陳先生告訴記者，這款爆品走紅，核心並不在於口味顛覆，而在於強大的社交情緒價值。誇張的長條外形自帶打卡屬性，年輕人購買後拍照發布朋友圈和社交媒體，為線下門店帶來免費流量。「一個人吃，和跟朋友一起分享着吃，感受是完全不一樣的。」陳先生說。

在內地網路爆紅的「超長蛋撻」▼▼▼

有銷售門店介紹，這款超長蛋撻長60厘米，售價16.8元（人民幣，下同），每人限購5個，到手後最好在兩天之內吃完，由於部分門店供不應求，可能需要排隊兩三個小時左右，代購價漲到56.8元一個。

行業人員分析，超長蛋撻的走紅，不是偶然。從「超長」到「巨型」，越來越多傳統食品開始通過改變形態、放大體量，尋找新的注意力入口。

超長蛋撻也是「熱量炸彈」？

有醫療機構發文表示，超長蛋撻的酥皮和蛋撻液都屬於高熱量食物，特定人群要謹慎適量食用。

有銷售門店介紹，這款超長蛋撻長60厘米，售價16.8元人民幣，每人限購5個。（抖音＠楊健）

超長蛋撻按體積和常見配方粗略估算，差不多相當於6—8個普通蛋撻。普通蛋撻1個大約150—200千卡。一根「超長蛋撻」下去，熱量可能輕鬆超過1000千卡，接近一頓甚至兩頓飯。也就是說可以嘗，但別一個人吃完。

超長蛋撻的酥皮原料採用了大量牛油、豬油或起酥油混搭，蛋撻芯則由糖、淡奶油或全脂牛奶組成，糖油「混合」大腦的獎勵感會更強，讓人越吃越想吃。

這5類人 建議別湊熱鬧

1. 血糖控制不穩的糖友。一根下去，血糖可能坐過山車。血糖控制穩定的人，也要在醫生或營養師指導下，算進總碳水裏。

2. 高血脂、脂肪肝、心血管疾病人群。酥皮裏的飽和脂肪，撻芯裏的糖，對這幾類人都不友好。

3. 胃腸功能弱的人。高脂食物會延遲胃排空，容易反酸、腹脹、拉肚子。

4. 正在減重的人。一根可能抵掉你一天一半的熱量額度。吃之前先問問自己：今天還吃不吃飯？

5. 痰濕體質的人。如果你平時舌苔厚膩、大便黏馬桶、身體發沉，這根蛋撻就是「雪上加霜」。



此外，兒童也不建議多吃，容易養成嗜甜口味。

實在饞 記住這5句

1. 分着吃。買一根，切8塊，一人一塊。既過了癮，又不至於一個人扛下所有。

2. 別空腹吃。先吃正經飯，再吃甜點，血糖波動小一點，脾胃負擔也小一點。

3. 配無糖茶。陳皮普洱、山楂荷葉、無糖烏龍都可以。別配奶茶、可樂，那是「糖上加糖」。

4. 當天減糖減油。吃了蛋撻，其他甜食、油炸、肥肉就少碰。別讓身體一天打兩份工。

5. 吃完動一動。散步20分鐘，別馬上躺。不是為了「抵消」，是為了讓身體別那麼累。



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