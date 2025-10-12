鮑師傅蛋撻食出彈簧 顧客質疑QC未做好 品牌方認員工疏忽已賠償
撰文：林芷瑩
鮑師傅的不少產品都深受年輕人喜愛，但近日有消費者反映，她在河南洛陽一鮑師傅門店購買的蛋撻中竟食出彈簧。鮑師傅相關負責人回應稱，產品都是門店現場製作，本次事件是員工操作失誤疏忽，已向受影響顧客解釋並賠償。
10月9日，有消費者在小紅書發文稱，在鮑師傅蛋撻中吃出彈簧，「孩子吃的時候差點硌到嘴」，質疑鮑師傅未有做好產品的品質管制。
《南方都市報》報道，涉事門店為鮑師傅洛陽大衛天地店。該名消費者稱，她發現蛋撻中有彈簧後，第一時間與門店溝通，最初門店提出補償100元（人民幣，下同），經協商，門店全額退款並補償300元。
10月12日，鮑師傅相關負責人回應，店內的產品都是門店現場製作，蛋撻裏有彈簧，是門店員工在芋泥蛋撻現場製作過程中，灌裝撻液時使用彈簧意外鬆動脫落所致，是員工操作過程中的疏忽。
鮑師傅相關負責人進一步表示，鮑師傅在收到消費者反饋後，第一時間與顧客聯繫說明情況，為顧客辦理了整單退款並予以相應補償，同時已在全國門店展開全面排查，進一步加強員工操作規範與食品安全管理。
鮑師傅創立於2004年，前身是中國傳媒大學旁邊的烘焙店「鮑仔西餅屋」。2013年，鮑師傅經北京電視台報道後開始為人熟悉，2017年起，其在上海、深圳、廣州等地開店，並在當地掀起過排隊狂潮。
鮑師傅的主打產品有肉鬆小貝、提子酥、盤撻等。官方資料顯示，截至2024年年底，鮑師傅門店超過200間，分布在全國80個城市；今年5月，鮑師傅在新加坡開設海外首店。另據第三方平台「窄門餐眼」數據，截至2025年9月16日，鮑師傅全國在營門店196間。
