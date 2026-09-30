陝西漢搭巴士暈倒猝死　家屬提告巴士公司索賠40萬被駁回

據內媒《紅星新聞》引述中國裁判文書網指，陝西一名男子李某（化姓）乘坐巴士時突然出現身體不適倒地，送院後不治。家屬認為司機原地等待救護車，延誤了救援時間，將巴士公司訴至法院，索賠40餘萬元（人民幣，下同），一審被駁回。



9月21日，西安市中院作出二審判決，駁回家屬的上訴，維持原判。法院認為，涉事巴士司機已合理履行了救助義務，在原地等待醫護人員也非過錯行為。



據一審法院認定，2024年12月27日，李某乘坐巴士出行。監視器顯示，李某上車約3分鐘後出現身體不適，司機隨即停車，同時讓其他乘客撥打急救電話。14分鐘後，急救人員上車並進行搶救，其後又將李某抬下車送往醫院搶救。

醫院病歷顯示，李某在來院途中死亡，死因推斷為心源性猝死。家屬認為，事發時，離事發地最近的醫院駕駛距離為2.6公里，如司機直接駕駛巴士前往醫院搶救時間僅需7分鐘。家屬質疑司機延誤救援時間，要求兩家巴士公司賠償40餘萬元。

示意圖。（AI生成）

一審法院認為，司機並非專業急救人員，在無法判斷李某摔倒原因的情況下，撥打急救電話已合理履行了救助義務。案涉車輛為雙層巴士，且事發早高峰期間，在無法判斷行駛過程中是否存在限制高度、堵車等情形下，司機原地等待醫護人員亦非過錯行為。李某家屬現有證據亦不足以證明涉事兩家公司存在過錯，以及李某的離世與公司存在因果關係。

據此，一審法院判決，駁回李某家屬的全部訴訟請求。因不服一審判決，李某家屬提起上訴。9月21日，西安市中院作出二審判決，駁回家屬的上訴，維持原判。西安市中院認為，涉事司機在李某突發疾病後疏散了乘客、電話呼叫了內地急救電話120，還在其力所能及的範圍內做了其他應急性的措施，而非未採取相應措施，且並無明顯的違背生活經驗的常識性問題。