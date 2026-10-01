上海72歲翁獨得20萬遺產遭哥堵鎖38次　開庭前爭執中跌落樓梯昏迷

《看看新聞》報道，上海一名72歲的長者李老伯因與哥哥有20萬元（人民幣，下同）的遺產糾紛，對方屢次上門滋事。就在今年7月，兄弟二人又發生爭執，李老伯從樓梯跌落後陷入深度昏迷。



李老伯。（看看新聞）

李老伯的哥哥從門縫灌髒水。（看看新聞）

因母親生前一直和李老伯居住，生病住院也是李老伯獨立承擔費用，李老伯的母親生前立下公證遺囑，將20萬財產全部留給李老伯。哥哥要求分走15萬後，李老伯提出，願意五名兄弟姐妹平分20萬元，但雙方仍未談攏，哥哥稱：「沒有15萬我不協商。」

從2025年5月開始，李老伯的哥哥多次上門，不僅用膠水堵住李老伯家的鎖眼，還從門縫灌髒水，他家的門鎖被堵了38次。去年12月，李老伯的哥哥又用木棍砸傷了他的頭部，傷口縫了八針，鑑定為輕微傷。警方作出行政拘留14天的處罰，但因年過七旬，不執行拘留。

李老伯的哥哥上門用膠水堵住李老伯家的鎖眼。（看看新聞）

李老伯的哥哥上門用膠水堵住李老伯家的鎖眼。（看看新聞）

李老伯的哥哥從門縫灌髒水。（看看新聞）

今年7月，李老伯無奈，只能將大哥告上法庭。據李老伯的女兒講述，就在開庭前一天，哥哥再次上門，兩人爭執中李老伯從樓梯上滾落，陷入深度昏迷。醫生稱李老伯即便甦醒，也可能終身癱瘓、無法言語。

李老伯在醫院。（看看新聞）

李老伯女兒將父親送入康復醫院。（看看新聞）

李老伯女兒認為，父親受傷是大伯所致。目前，她已申請法律援助，希望依法追究大伯的責任。而根據今年元旦施行的新修訂《治安管理處罰法》，七十周歲以上長者，若情節嚴重、影響惡劣，或一年內二次以上違反治安管理，不再免除行政拘留。目前，李老伯的哥哥已被警方控制，案件正進一步調查中。