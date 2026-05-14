遼寧女遺產全給弟弟 女兒起訴要求返還857萬被駁 僅得1部電話？
撰文：許祺安
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《紅星新聞》報道，遼寧一名女子范某去世前，曾立下遺囑全部遺產留給弟弟。范某女兒將舅舅告上法庭，要求返還母親857萬元（人民幣，下同）款項等財產，被法院駁回，僅判決將一部手機返還給女兒。不過，范女遺囑中也載明，已將100萬元現款和3處商鋪（估值約160萬元）贈與女兒劉女。
女子立遺囑遺產全部歸弟弟
2023年6月，遼寧范女在律師見證、全程錄音錄像的情況下訂立遺囑並簽名。遺囑載明：「弟弟夫婦對我多年照顧，近期我患重病更是對我不離不棄，關於我的遺產，全部歸屬我弟弟范某甲繼承。」
范女還和前夫育有一女劉女，劉女肢體殘疾，身患多種疾病。上述遺囑也寫明，范女已將100萬元現款和3處商鋪（估值約160萬元）贈與女兒劉女，且若女兒生活費用出現缺欠，由弟弟范男予以資助。
女兒將舅舅告上法庭
母親去世後，劉女將舅舅和表弟起訴至法院，訴請二人返還857萬餘元款項及利息，返還金銀首飾、房產手續和5處房屋鑰匙、證件遺物等，並索賠5萬元精神損害撫慰金。
一審法院認為，女兒舅舅和表弟取得范女生前銀行賬戶中的款項均不構成不當得利，且劉女並無證據證明其所主張的現金、美元及金銀首飾是否存在以及實際由舅舅佔有，故法院不予支持。
案涉房屋歸屬已在繼承糾紛中處理，本案不再處理。但手機可作為逝者親人寄託哀思的重要對象，劉某作為范某女兒，與范某手機的歸屬所產生的精神利益聯繫更為緊密，故舅舅應向劉某返還。
綜上，法院一審判決，判令范某甲向劉某返還范某生前遺留的手機一部，駁回劉某其他全部訴訟請求。劉某不服，提起上訴。二審法院遼寧省鞍山市中級人民法院公佈駁回劉某的上訴請求。駁回上訴，維持原判。
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