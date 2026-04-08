曾志偉台灣法院追討名製片人裴祥泉遺產1425萬　打官司8年獲勝訴

香港知名藝人曾志偉早年在台灣的片酬均委託知名電影製片人裴祥泉處理，雙方2003年間結算金額為1425萬元港幣（約5700萬元新台幣）。2015年裴祥泉去世後，曾志偉仍未討回酬勞，因此在2018年起跨海提告索討酬勞。



台北地方法院一審判曾志偉敗訴，但高等法院二審逆轉改判曾志偉勝訴。案經最高法院廢棄發回後，今日（8日）「更一審」（即第一次發回重新審理）改判裴祥泉的遺產繼承人，即其弟子邱瓈寬，須賠償5700萬元新台幣給曾志偉。全案仍可上訴。



曾志偉。(梁碧玲攝)

綜合台媒報道，裴祥泉是資深電影製片，他與名導演朱延平合作製作包含《大頭兵》、《四傻害羞》、《1938大驚奇》等影片。他於2015年5月病逝，留下約1億3千餘萬元新台幣遺產，並以代筆遺囑方式將全數財產交給徒弟邱瓈寬。

曾志偉於台灣法院追討名製片人遺產1425萬 二審改判勝訴

曾志偉起訴指出，早年赴台演出許多部電影，把在台灣的演藝報酬委託裴祥泉處理，雙方曾於2003年間結算，當時金額為1425萬元港幣（約5700萬元新台幣），但一直到裴祥泉過世，這筆款項都沒有歸還。

報道指出，一審法院未判准，二審則逆轉改判曾志偉勝訴，可以全數獲償。但案經廢棄發回後，高等法院更一審期間，曾志偉追加邱瓈寬為本案共同被告。而全案於8日宣判，更一審仍認定曾志偉勝訴，但改為實際上的遺產繼承人邱瓈寬來支付這筆5700萬元新台幣的賠償。