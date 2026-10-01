國慶｜廣東72歲婆婆貪方便護照寫滿行程遭拒出境　老撾6日遊落空

內地國慶黃金周假期，不少民眾選擇出國旅遊，惟廣東湛江一名72歲阿婆卻因在護照上寫滿旅行的日程，違反《中華人民共和國出境入境管理法》，導致證件失效，最終老撾6日遊只能泡湯。



廣東湛江一名72歲阿婆在護照上寫滿旅行的日程無法出境。（央視新聞）

阿婆在護照上寫滿旅行日程。（央視新聞）

據央廣網9月29日報道，廣東湛江一位72歲的阿婆原計劃跟隨旅行團前往老撾，開啟6日的假期旅遊。但沒想到，邊檢民警檢查阿婆的護照時發現，阿婆的護照上詳細記錄着旅遊行程，「2023年5月17日去越南四天遊1000元」、「2026年3月14日去老撾6天遊2000元雙飛」等字樣，甚至連「雙飛」等旅遊行話也寫上。

最終阿婆只能回國，無法出國。（央視新聞）

之後民警和阿婆解釋，護照上面不可以寫字和塗鴉，不然就失效。阿婆則坦言自己年紀大記性不好，擔心忘記時間、地點，因護照會隨身攜帶，便貪方便將行程直接寫在上面，以為這樣最保險。

根據《中華人民共和國出境入境管理法》，任何塗改、轉讓、故意損毀護照的行為，均會導致證件失效，影響正常出行。由於護照已變成「備忘錄」，阿婆最終無法出境。考慮到老人家獨自返程不便，邊檢人員聯繫其家屬及旅行團後，特別安排專人將她安全護送到家。