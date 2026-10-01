深圳KTV燈光會灼傷鏡頭？3部手機拍照同現紫斑　店家：無法確定

近日，深圳的張女士反映，最近自己和朋友3台手機拍攝的照片中均出現若干個固定的紫色斑點，懷疑8月份在KTV唱歌時，被KTV的激光燈灼傷。隨後，她與商家協商，商家表示，無法確定與包廂燈有關。目前，張女士已向消費者投訴平台投訴。商家回應稱，已向公司上報情況。



據《深圳晚報》報道，張女士稱，當天，KTV的包廂裏有多個固定燈和掃射的氛圍燈，她與朋友晚上7時左右進去，9時結束。「唱歌的時候我把手機放桌上沒怎麼動，我的兩個朋友拿手機拍了挺多照片。」

9月20日，她發現照片裏有多個紫色斑點，上網查詢後，網民稱可能是演唱會、KTV等場所激光導致的鏡頭灼傷。她稱自己最近沒去演唱會，手機也沒有其他損壞，就懷疑可能與KTV有關。隨後，張女士查看相冊發現，拍攝於8月26日下午的照片中並無紫色斑點，但當天晚上11時的照片中，畫面兩側出現若干紫色斑點。

張女士進入KTV前拍攝的照片。（深圳晚報）

張女士手機拍照時畫面兩側出現紫色斑點。（深圳晚報）

張女士詢問朋友後得知，當晚她們帶進KTV的3台手機都出現了類似情況。此後，張女士試圖和商家溝通，希望商家能賠償維修手機的費用，但雙方未達成一致。商家表示，「您這個事過了太長時間，手機鏡頭出現斑點的原因有很多，不能確定是否在我們店受損，而且我們包廂的設備也經過了第三方檢測。」

目前，張女士就此事已向當地12315投訴。涉事KTV店長表示，店裏均為搖頭燈，沒有激光燈，「已經向公司上報情況，看門店的燈有沒有可能導致手機鏡頭損壞，目前沒有得到回覆。如果顧客繼續影響我們名譽，下一步會做報警處理。」

KTV內景。（深圳晚報）

某電商平台上的激光燈商家解釋，激光是否會灼傷手機鏡頭及灼傷程度，與多種因素有關，「如果激光燈功率約6W且離手機較近，或功率約10W但離手機距離相對更遠，都可能造成鏡頭拍攝的照片出現斑點。如果購買的是小功率激光燈或者不用激光燈，出現這種情況的概率就比較低。」