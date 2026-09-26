深圳各大公園景點及機場「自助淋浴房」掃碼即用　部分附洗漱用品

清晨在人才公園跑完步，滿身大汗卻還要趕去公司開會；周末在筆架山登山歸來，一身疲憊卻不想黏糊糊地回家……這樣的尷尬如今在深圳有了便民解法，從公園到沙灘，再到機場，一些「小而美」的自助淋浴房正悄然走進市民生活，刷新着人們對城市服務的想像。



公園裏的「及時雨」 給市民最佳運動體驗

早上七點，人才公園的環湖跑道上早已熱鬧起來。跑完五公里的李女士沒有急着回家，而是徑直走向公園一角的自助淋浴房。掃碼、開門、淋浴，一氣呵成。

人才公園內的自助掃碼淋浴間▼▼▼

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「以前跑完步只能擦一擦，夏天黏黏糊糊地上班，特別難受。」李女士一邊整理頭髮一邊笑着說。

現在跑完步洗個熱水澡，清清爽爽去上班，幸福感直接拉滿。

她告訴記者，淋浴房裏熱水穩定、空間乾淨，還配了置物架和掛鈎。「幾塊錢就能解決的問題，比回家折騰方便多了。」

這份驚喜，在筆架山公園同樣被市民「偶遇」。這座位於市中心的登山健身重要打卡點每逢周末就會迎來大量市民遊玩，過去市民登頂後只能「帶汗下山」，如今，山腳下的自助淋浴房成了登山者的「能量補給站」。

走入筆架山公園內的淋浴間，整個浴室空間非常寬敞，牆上和門背後都有多個掛鈎，可以掛毛巾、衣物、洗漱用品。「裏面還有自助寄存櫃，整體衛生非常乾淨，沒有異味，地面乾爽整潔。出水量大、水温穩定，幾乎是一開就有熱水。」王先生說。

5元洗10分鐘這樣的價格很划算，還可以選擇立即開始或延遲2分鐘計費，設計很人性化。

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旅途中的「清爽驛站」觸手可及 成就小空間裏的大民生

從城市公園走向更遠的場景，淋浴房的「存在感」同樣亮眼。

在大梅沙海濱公園，淋浴房是「剛需中的剛需」。往年遊客戲水後，只能在簡易衝淋區排隊，人多時一等就是半小時。升級後的淋浴房裝修精美，點位充足，能夠滿足親海人群的需求，市民淋浴後走路5分鐘就可以走入地鐵口返家。

大梅沙海濱公園沖涼房。（深圳晚報）

更貼心的是深圳機場的自助淋浴房，位置設置在航站樓內交通便捷的區域，還貼心配備了吹風機和一次性洗漱用品。

對於我們這樣出差的旅客來說，有時轉機時間長，本來還在愁去哪兒休整，沒想到機場裏就能洗澡，洗完神清氣爽再登機。

旅客張先生豎起了大拇指：「深圳這個操作，真的很懂出行的人。」

一座城市的温度，往往藏在這些不起眼的細節裏。共享淋浴房看似只是「洗個澡」的小事，背後卻是城市治理理念的轉變，「千園之城」到「一刻鐘便民生活圈」，深圳用一個個小而精的公共設施，把「以人為本」寫進了城市的日常肌理。運動之後、旅途之中、工作間隙，市民隨時都能擁有一份「清爽的自由」。