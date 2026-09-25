半熟炸雞？深圳男點外賣　外皮金黃撕開後肉質暗紅竟滴血水極噁心

近日，廣東深圳的牙先生反映，其在外賣平台訂購的炸雞產品，咬開後可見肉質呈明顯暗紅色。牙先生稱，炸雞外皮已經炸至金黃酥脆，可撕開後，內裏肉質泛粉，有網友稱，建議商家改名叫「半熟炸雞」。



影片引發網友熱議：有人表示遇到過類似情況，吃的時候心裏發慌；也有人科普，雞肉泛粉紅不完全等於沒熟，有時是肌紅蛋白受熱後的正常現象。但如果伴隨血水、肉質偏生、有異味，就屬於火候不到位，食用後有腸胃不適風險。

炸雞外皮金黃內裏肉質卻泛着血沫。（微信視頻號@羊城晚報）

牙先生用力擠壓，血水竟從肉裏滴出：

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雞肉呈現粉紅色就是沒熟？

很多人覺得雞肉呈現粉紅色，肯定是因為沒煮熟，但事實並非如此。雞肉顏色不代表其熟度，有的時候徹底煮熟的雞肉也可能是粉紅色的，這是由於雞肉組織中的血紅蛋白形成了熱穩定的顏色，燒烤或煙燻過程中都可能導致這種反應，這種情況在幼雞中更為常見。

但也有人還會說：有時候自己在家煮雞肉，明明已經煮了很久，但骨血還是紅的，甚至輕輕一按都會有一些血水滲出，這種雞骨頭帶血絲的情況，屬於做熟了嗎？能不能吃？

雞肉顏色不代表其熟度。（Karyna Panchenko@Unsplash）

其實，你看到的是紅骨髓。

骨髓填充在骨髓腔和骨鬆松質的空隙內，分為紅骨髓和黃骨髓，紅骨髓有造血功能。童子雞的骨髓全是紅骨髓，因而幼雞中時常出現這種情況。

另外，有的時候，冷凍的雞肉解凍時間太短，烹飪的時候又是急火，也會導致熟了還有血。

因此，雞肉顏色和雞骨頭帶血絲並不是判斷雞肉是否煮熟的金標準。曾有專業機構指出，只有雞肉的中心溫度達到74℃，才可放心食用。

雞骨頭與雞肉之間的血紅色部分到底是什麼？點擊下圖看清！▼▼▼

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烹飪雞肉如何避免出現血水？

在平時做飯時，我們應該如何做，才能避免烹飪雞肉時出現血水呢？下面，小編給大家總結了幾點經驗：

1. 烹飪之前，先將雞肉清洗乾淨，然後用鹽水浸泡2個小時，將血水儘可能多浸泡出來；

2. 烹飪的時候，温度不要太高，中火慢煮，可以讓雞肉由內而外熟透；

3. 醃製的時間儘量長一點，這樣的雞肉才會入味，且更加容易熟。



雞肉有沒有最佳烹飪時間呢？

如第一部分內容所說，雞肉顏色是不是呈粉紅色，雞肉有沒有滲出血水，並不是判斷雞肉是否煮熟了的標準。只有烹飪時間充足，才是確保雞肉徹底煮熟的關鍵。下圖是不同種類雞肉的烹飪時間，供大家參考。

雞肉的最佳烹飪時間（羊城晚報提供）

如何科學健康吃雞？

每種雞肉的烹飪時間我們知道了，那如何科學健康地吃雞肉呢？下面，小編給大家總結了以下方法：

1. 安全買雞，避免風險

買雞要選擇正規的超市和大型農貿市場，避免買到可能存在問題的雞肉。

2. 雞肉雖好，需要適量

任何食物都要適量，成年人每日攝入的畜禽肉類總量建議40g-75g（《中國居民膳食指南》中建議量）為佳，避免食用過多給身體增加負擔。

【延伸閲讀】雞肉營養｜雞肉各部位熱量營養比併 雞皮雞翼唔係最肥最高卡（點擊放大瀏覽）

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3. 去皮「吃肉」，減少脂肪攝入

對於以雞肉為代表的禽肉食品來說，如果不想攝入太多脂肪，可以把皮去掉，只吃肉，但這其實只是出於個人口感選擇和「減脂」的需求，並不是因為「有害」。

4. 徹底熟透再吃

生的雞肉可能含有沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等致病菌，不小心吃進肚子裏，可能會導致食物中毒。因此，如果發現雞肉出現有血絲等疑似未煮熟的情況，安全起見還是先別吃，或者再次烹飪至徹底熟透再吃。

另外，雞肉沒吃完要及時放進冰箱，在室温下最好不要存放2小時以上；再次吃剩餘雞肉之前一定要確認沒有變質，經過充分加熱再吃。