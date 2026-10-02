北上注意｜今晨廣深多區雨勢猛烈　氣象台料接下來兩日仍有大雨

10月2日早晨，廣州及深圳兩地多城區出現暴雨，不少市民在睡夢中被雷聲驚醒，有網民形容「雷聲大到差點從床上滾下來」。凌晨5時許，廣州天氣發文提醒海珠、黃埔、番禺、南沙多地出現暴雨，後續可能升級為暴雨紅色預警。凌晨6時10分，深圳天氣發佈分區暴雨橙色預警，光明區和寶安區出現強降雨。



據廣州和深圳氣象台預測，3-4日兩地局部地區有大雨。



今晨廣州番禺出現强降雨。（互聯網圖片）

廣州天氣發文提醒海珠、黃埔、番禺、南沙多地出現暴雨。（廣州天氣）

廣州網民吐槽暴雨。（互聯網圖片）

廣州居民被大雨吵醒

今晨（2日）5時許，廣州天氣發文提醒，海珠、黃埔、番禺、南沙等地出現猛烈降雨，後續可能會有鎮街升級為暴雨紅色預警。

網民吐槽廣州狂風暴雨。（互聯網圖片）

南沙區珠江街和萬頃沙鎮錄得逾90毫米降水，5時56分起南沙區珠江街和萬頃沙鎮暴雨橙色預警信號升級為紅色。

番禺區石碁鎮累積雨量突破100毫米，氣象台於5時40分將小谷圍、南村、大石、鐘村、沙頭及石碁等鎮街升至暴雨紅色預警。

海珠區西部街道出現逾50毫米降水，5時54分升至暴雨橙色預警。

廣州部分城區出現暴雨。（互聯網圖片）

不少網民發文，「廣州突然出現大雨，被吵醒」、「這雷聲大到我差點從床上滾下來」！「樓下街道開始出現水浸，誇張！」

據廣東天氣消息，截至早上7時30分，廣東鶴山、順德、潮陽等6地暴雨紅色預警，新會、中山、南海等16地暴雨橙色預警，深圳、四會等18地暴雨黃色預警，還有台山、斗門等36地雷雨大風黃色預警。今天，弱冷空氣滲透影響廣東，雷雨多發，局部雨勢猛烈。

據廣州市氣象台預測，廣州3-4日有雷雨局部大雨，5日至8日轉晴。

深圳：分區暴雨橙色預警

深圳方面，今早雷電頻密，分區暴雨橙色預警及雷電預警同時生效。

深圳市氣象台於早上6時10分發佈消息，指過去3小時光明區及寶安區（包括福永、沙井、松崗、石岩、航城、福海、燕羅、新橋街道）已出現強降雨。深圳市氣象台將上述區域的暴雨黃色預警升級為橙色，同時將暴雨黃色預警擴展至羅湖區、南山區、福田區、龍崗區、珠江口和深圳灣。

凌晨6時10分，深圳天氣發佈分區暴雨橙色預警。（深圳天氣）

深圳氣象局提醒市民，今日日間大致多雲，有雷陣雨及局部暴雨，陣風可達8級。3-4日有間歇性陣雨；5-8日漸轉晴天乾燥，氣溫下降，其中5-6日風大。