有片｜廣西一家人水泥地燒烤突爆炸　火星四濺燒焦頭髮　專家提醒

《荔枝新聞》報道，10月2日，廣西賀州李先生一家人於國慶期間在水泥地上燒烤，地面突然爆炸濺起火星。李先生表示，火星將弟弟的頭髮稍微燒焦了一點，無人受傷。



專家提醒，在持續的高溫下，混凝土內的水蒸氣會因受熱而不斷膨脹。當水蒸氣承受的壓力超過臨界點時，就可能會引發爆炸，「不要小瞧這種爆炸。它會釋放巨大的能量，足以對周圍人造成傷害。」



水泥地突然爆炸。（截圖）

網傳影片顯示，一家人圍在地上燒烤，突然間「砰」的一聲，水泥地爆炸濺起火星，眾人迅速逃離。

水泥地突然爆炸。（截圖）

水泥地突然爆炸。（截圖）

當事人李先生稱，他們忘了鋪燒烤架和沙土，木炭燒到一半，水泥地就爆炸了。火星飛到弟弟頭上，頭髮稍微燒焦了一點，無人受傷。

專家提醒

據《科技日報》過往科普報道，北京減災協會科普工作委員會主任張英介紹，在持續的高溫下，混凝土內的水蒸氣會因受熱而不斷膨脹。混凝土的密閉性較強，不斷膨脹的水蒸氣承受的壓力會越來越大。當壓力超過臨界點時，就可能會引發爆炸。

「不要小瞧這種爆炸。它會釋放巨大的能量，足以對周圍人造成傷害。」張英補充道，當人們在戶外燒烤或生火取暖時，要將烤爐或火爐與水泥地保持一定的距離。如果烤爐沒有支撐腿，就需要在水泥地上面鋪一層沙土，再放上若干磚塊支撐起烤爐。這樣就可以有效避免水泥地受熱膨脹了。