江蘇連雲港集中銷毀非法煙花突爆炸　570戶民宅玻璃震碎牆壁裂開

江蘇連雲港市東海縣安峰鎮日前進行非法煙花爆竹集中銷毀作業時，現場突然發生猛烈爆炸，強大的衝擊波甚至跨越行政區，造成鄰近阿湖鎮多個村落大量民宅玻璃碎裂、牆體龜裂，累計超過570戶房屋受到影響。



爆炸衝擊波震裂570戶民宅

據《澎湃新聞》報導，爆炸發生在8月3日上午11時18分左右，地點位於東海縣安峰鎮毛北村。爆炸當下傳出巨大聲響，附近地區明顯感受到強烈震動。與安峰鎮交界的新沂市阿湖鎮多個村莊受到波及，其中蔣馬村不少村民發現家中牆面及天花板出現裂縫，部分住家的玻璃更直接被震碎。

江蘇連雲港8月3日銷毀非法煙花及爆竹時，發生爆炸，導致鄰近的新沂市有多條村莊的民居，遭衝擊波震裂牆壁及玻璃碎裂，涉及570戶房屋受影響。（微博@澎湃新聞）

爆炸傳出驚天巨響 許多住家的玻璃當場震碎：

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事件發生後，村委會隨即在村民群組發布通知，告知居民鄰近地區在銷毀非法煙花爆竹時發生爆炸，要求村民自行檢查房屋是否受損，並前往村委會登記。

不過，有村民質疑，這次集中銷毀作業事前未接獲任何通知或預警，因此爆炸發生時完全沒有心理準備。部分居民也擔心，強大的爆炸衝擊是否會對房屋結構造成後續影響。

新沂市相關部門8月26日證實，這起爆炸確實波及阿湖鎮鄰近東海縣的數個村莊，累計有570多戶民宅受到不同程度影響，受損情況主要集中在門窗玻璃及牆體。

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相關單位經鑑定後表示，目前受影響房屋中沒有出現危險建築。不過，後續房屋鑑定、損失認定及理賠工作，則由東海縣方面負責。截至8月26日，相關賠償程序仍未完成。

有村民表示，在登記房屋受損情況後，曾有工作人員上門拍照、查看受損狀況，地方人員也曾口頭說明可能的賠償標準，包括每塊破損玻璃賠付150元（人民幣，下同）、瓦房每戶200元，以及樓房牆體開裂每戶400元。

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