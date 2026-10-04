不想技師女友接觸男性 江西男多次報警稱足浴店涉黃遭行拘
撰文：盛昀
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據崇仁公安消息，江西崇仁一名44歲男子歐某因不想女友在工作時接觸男性，遂多次報警稱女友所在足浴店涉黃（涉嫌色情服務），但經警方多方調查核實，歐男的舉報均為虛構，公安依法對其作出行政拘留5日的處罰。
今年3月至9月期間，江西崇仁44歲男子歐某多次撥打110報警電話及12345市政熱線稱某足浴店存在涉黃行為，並特意要求警員在晚上8點至10點左右到店內檢查。警方接報後趕往現場走訪調查，未發現涉黃行為。經辦案警員多方調查核實，歐某的舉報均為虛構事實，該店不存在涉黃行為，報警人是惡意報警。
9月30日，警方抓獲歐男。他供稱，2023年其在足浴店與技師麗麗（化名）相識，後發展成男女朋友關係，為了不讓女友在上班時接觸其他男性，便對麗麗所在的足浴店進行惡意舉報。目前，歐某已被崇仁縣公安局依法行政拘留5日。
網民評論：
「這種極端佔有慾太可怕……」
「你覺得不好，可以給她換個工作嘛。」
「感覺像個控制狂，好危險。」
「把110當私人查崗工具。」
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