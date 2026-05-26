16歲女玩懸崖鞦韆亡　內媒揭監管漏洞：約100個類似設施無證經營

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮亡。內媒報道，有業內人士指出，目前國内類似已運作的「盪繩」設施約有100個，但走完特檢流程、拿到合法證件的一個都沒有。



女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

女遊客從高處墮落。（大風新聞）

設計缺陷致墮崖慘劇

《中國新聞周刊》報道，入行十餘年的高空遊樂產業開發商王海（化名）認為，涉事設備存在先天缺陷，缺乏防止提前釋放的「防呆設計」。他說，根據市場監管總局發佈的《大型遊樂設施安全技術規程》，提升裝置應當設有限位和極限位置保護裝置，「只要遊客未到達指定釋放點，哪怕操作員失誤去拉釋放機構，鎖也打不開，人絕對不可能脫落。」

涉事懸崖鞦韆所用的釋放器為老舊型號。（紫牛新聞）

圖為高空鞦韆新型的釋放器。（紫牛新聞）

法規滯後致標準缺失

近年來，懸崖鞦韆、瀑布大擺盪等活動在短片平台的推波助瀾下呈爆發式增長。中部某省特種設備檢驗檢測研究院工程師吳曉稱，在監管部門針對創新項目作出明確的「特種設備」定性前，這類項目很容易遊走在監管的灰色地帶。

他指，新興網紅項目在初期往往缺乏清晰的類別界限，導致檢驗機構沒有專門的查驗技術標準，開發商和景區則把這類高空項目包裝成「高危險性體育運動」來申報運行，而廠家也各憑感覺自行判斷安全系數，有廠家會做三四倍的安全系數和雙重備份，但有些廠家為省錢敷衍了事。

令業內人士心驚的是，今次墜亡事故的瀑布鞦韆在物理結構上混合了滑索和鞦韆兩種形態，目前找不到對口的國家強制標準。

近年來，懸崖鞦韆、瀑布大擺盪等項目呈爆發式增長。（廣州日報）

貴州開陽猴耳天坑景區的高空管式溜索項目。（貴州網）

無證經營是業界常態

報道指，按照內地《大型遊樂設施安全技術規程》的現行分類，類似本次意外的設施的產品被稱為「蕩繩」。

王海指出，目前國內已經落地的盪繩類項目約有100個，但「真正走完特檢流程、拿到合法證件的，一個都沒有」。

報道引述專家指，有景區直接派工人到景區觀摩懸崖蹦極的項目，之後依葫蘆畫瓢「山寨」一套，因此一些仿製項目缺乏「自動斷電限位裝置」，導致事故發生。還有部分景區聘用未經培訓的教練，甚至允許操作員在運作時用手機幫遊客拍片，嚴重分散注意力。

據了解，一套合規的特種設備鞦韆造價需150萬至200萬（人民幣，下同），若按每人客單價500元計，約一個月可回本。但若走「不合規」的山寨路徑，成本可壓低至三四十萬元，十天半個月就能收回全部投資。因此，巨大的利潤也讓一些從業者選擇性無視安全底線。