16歲女四川玩懸崖鞦韆亡　官方：員工失誤提前打開釋放機關致撞岩

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮落死亡。



5月17日，央視新聞報道，當地官方表示，事故發生的直接原因是園區員工臨場處置不當，提前鬆開釋放開關，才導致女遊客意外墮亡。目前，涉事企業已被責令停業整頓，涉事企業事故責任人員已被依法採取刑事強制措施。



園區員工臨場處置不當，提前鬆開釋放開關，導致女遊客發生意外。（央視新聞）

正常情況下，是要滑輪結構滑到一個安全位置，然後再打開釋放機關。（央視新聞）

據央視新聞報道，四川廣安華鎣市應急管理局負責人王安全稱，正常情況下，遊客是在平台穿好裝備後，隨着滑輪結構滑到一個安全位置，然後景區員工打開釋放機關，遊客便隨着身上的鞦韆繩盪起來。

他解釋，墜亡女遊客之所以發生意外，是因為她還沒到滑到安全位置，但由於園區員工臨場處置不當，提前鬆開（設備）的釋放開關，導致女遊客運動軌跡發生改變，最後跌到瀑布岩壁上。

女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

女遊客從高處墮落。（大風新聞）

對於網絡流傳在事故現場的那句「沒綁緊」喊聲，負責人也證實並非女遊客的聲音，而是其他遊客發出，當時的安全繩確實屬於綁緊狀態。另外因為事發現場沒有監控設施，事故原因調查組目前正在採取資料調閲和技術分析等手段作進一步調查。

目前，涉事企業已被責令停業整頓，涉事企業事故責任人員已被依法採取刑事強制措施。

據早前《南方日報》報道，事發時有人全程目擊墜亡女遊客下墜的過程，指她當時「整個人360度翻轉」，頭部撞上石頭，塑料安全帽的碎裂聲響徹整個山谷，期間還撞上了瀑布凸出的一塊大石頭。