新皇崗口岸通關首日直擊　周邊食肆迎復甦　港客佔8成商家笑開顏

今日（12日）清晨6時30分，新皇崗口岸正式通關，吸引大批香港市民特意跨境前往體驗。記者在口岸附近發現，距離口岸不到200米處的兩家食肆出現爆滿盛況，店內放眼盡是香港旅客，茶餐廳與潮州菜館生意激增，負責人忙至「停不了手」；不過，也有距離口岸稍遠的超市表示暫未受惠，正積極擬定營運策略吸引港客。



離口岸較近的潮緣居潮汕菜同樣火爆。（許靖雯 攝）

離口岸較近的茶餐廳生意激增。（許靖雯 攝）

茶餐廳內不少香港旅客回來消費。（許靖雯 攝）

茶餐廳內不少香港旅客回來消費。（許靖雯 攝）

茶餐廳忙到飛起 四成客是香港人

新口岸通關首日，位於關口附近的維港茶餐廳內座無虛席，主管陳女士在店內更是馬不停蹄地下單、招呼客人、收拾餐桌及結帳，忙得不可開交。面對記者採訪，她一邊忙一邊直言：「沒辦法接受採訪，今天超忙！新口岸第一天開通，店裏多了很多遊客，尤其是香港遊客。」

陳女士透露，自早上7點營業至中午均未曾停歇，今日店內有四成顧客為香港人，生意額較平日有明顯增長。被問及會否針對港人調整菜單與營運策略，她表示會持續觀察並根據客人反饋進行調整。

茶餐廳負責人忙至「停不了手」。（許靖雯 攝）

今日店內有四成顧客為香港人。（許靖雯 攝）

今年6月時，距離口岸不遠的萬利港式茶餐廳的主管陳先生還曾大吐苦水，呻口岸通關無確切消息，近年又受疫情及整體經濟形勢影響，生意大不如前，每個月更要承擔高達7萬元的租金壓力，一直期盼新口岸通關能帶動港人北上消費。

萬利港式茶餐廳坐滿顧客。（王海圖 攝）

萬利港式茶餐廳的主管陳先生，口岸開通首日店内的香港顧客比例升至八成。（王海圖 攝）

而今日新口岸一開通，他立刻變得眉開眼笑。店內今日迎來大量港客，當中不乏過關參觀新口岸的香港長者，香港顧客比例更急升八成。「看到今日這麼多香港人過來消費，真的很開心！」陳先生表示，早前已特意調整菜單以迎合港人口味，希望這股消費勢頭能持續保持，帶動人流節節上升。

潮菜館備逾200套餐具全用光 打折加碼迎港客

另一家離口岸較近的潮緣居潮汕菜同樣生意火爆。老闆薛女士由早上6點一直忙碌至下午2點半，連早餐都顧不上吃。為了迎戰通關首日的客流，店家原本預備了200套餐具，未料很快便用完，隨後追加至300多套。薛女士表示，今日入店消費的客人有八成是香港遊客，人均消費約100元（人民幣，下同），主力售賣招牌潮州菜如滷水鵝。

老闆薛女士由早上6點一直忙碌至下午2點半，連早餐都顧不上吃。（許靖雯 攝）

薛女士指，店舖面積達300平方米，每月租金高達十幾萬元，今年8月開店起便一直密切期待口岸通關。為吸引港客，店舖即日起至本月底推出全場八八折優惠，並會向香港顧客贈送菜式。考慮到香港旅客較喜歡使用現金支付，店內已特意準備充足零錢。她還說，日後若通關人數增多，有可能延長營業時間甚至推出宵夜場。

薛女士表示，今日入店消費的客人有八成是香港遊客。（許靖雯 攝）

為吸引港客，潮汕菜館還向香港顧客贈送菜式。（許靖雯 攝）

港人體驗新口岸 讚燒臘飯比香港便宜抵吃

新口岸通關吸引不少市民專程前往體驗。來自粉嶺的香港市民吳先生表示，雖然中間需要轉乘幾趟車，交通略顯不便，但仍希望親身體驗新口岸的通關過程。他在茶餐廳點了一份46元的燒臘飯，並笑言：這樣一份燒臘飯在香港（部分餐廳）要100多元，過來體驗一下新口岸都不錯。

新口岸通關吸引吳先生過來深圳。(許靖雯 攝）

在潮緣居用餐的一對香港夫婦亦表示，前來消費主要是體驗新鮮感，順便測試新口岸的通關時間及體驗。婆婆指出，選擇該店主要是因為離口岸近、方便快捷。

記者在現場觀察到，不少港人邊用餐邊討論關於新口岸的話題，亦有人即場規劃日後經新口岸北上遊玩。

在潮緣居用餐的一對香港夫婦亦表示，前來消費主要是圖個新鮮感。(許靖雯 攝）

連鎖超市未見人潮 擬調整策略搶港客

離口岸稍有距離的佳旺連鎖超市客流量則相對平靜。超市主管李先生6月接受01採訪時就透露，店鋪租金上漲，經營壓力變大，未曾想如今新口岸開通，目前客流量與以往變化並不大。他分析指，可能是因為口岸剛剛開通，且店鋪距離關口有一小段距離，港人消費帶動效應尚未完全輻射至店鋪。

佳旺連鎖超市主管李先生透露，目前客流量與以往變化不大。（王海圖 攝）

李先生表示，接下來將多多觀察香港顧客的購物需求，及時調整門店營運策略，期望能改善店內客流量。