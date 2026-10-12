新皇崗口岸直擊｜深圳赴港旅客大讚冷氣足　計劃體驗新巴士路線

新皇崗口岸今（12日）早6時30分正式啟用。《香港01》記者在新皇崗口岸大樓直擊，首批從深圳出發前往香港的旅客陳先生受訪稱，過去最常經福田口岸到香港，這次體驗新口岸後若真的能縮短通關時間，之後就會傾向用新口岸。抵港之後，他還計劃體驗從口岸到市區的巴士路線。旅客潘女士則大讚大樓的環境，「又大又新，冷氣很足！」



深圳赴港乘客：計劃體驗新巴士路線

未到6點30分，新皇崗口岸深圳往香港方向已排長龍，記者估算現場大概有100人左右。第一位從深圳過關到香港的旅客陳先生受訪稱，因為今日是新皇崗口岸開通的第一天，自己住在皇崗口岸附近很早就抵達，想來打卡體驗，非常榮幸成為首位出境的旅客。

陳先生表示自己這次採用自助通道過關，「之前走老（皇崗）口岸通關要40分鐘，還要換乘（接駁車）麻煩，如果能實現5到10分鐘通關，整個過關時間比平時快30到45分鐘」，陳先生提到，過去最常經福田口岸到香港，這次體驗新口岸後若真的能縮短通關時間，「那之後就會傾向用新口岸」，他預計抵達香港後還要體驗從口岸到市區的巴士路線。

第一位從深圳過關到香港的旅客陳先生受訪稱，因為今日是皇崗口岸開通的第一天，自己住在皇崗口岸附近很早就抵達，想來打卡體驗，非常榮幸成爲首位出境的旅客。（許靖雯攝）

陳先生指出，自己被新皇崗口岸的設計震撼到，「大樓燈光很亮，指引標識做得很好，每個區域都做了很好的標識，從進來大樓跟著標識走就可以過關」，他提到，「對比其他口岸，設計很新穎、創新、超前，尤其是超長的扶梯很少見，兩地查驗人員在同一個地方辦公，背靠背，效率很高」。

旅客潘女士則說，自己6點多就進來大樓，「想來體驗新大樓的環境、新的通關模式，對比舊口岸，新口岸又大又新，冷氣很足！」

內地旅客潘女士。（許靖雯攝）

灝先生是首批將經新皇崗口岸從深圳到香港的旅客，他表示，「一直聽說要開通，很興奮很開心，特意過來體驗，之前用舊口岸也很多，新口岸很大很新，大樓的標識做得很清楚，會很明白知道怎麼入境出境」。

內地旅客灝先生也是首批經新皇崗口岸從深圳到香港的旅客。（許靖雯攝）

首位入境司機：一次停靠五方核驗，車輛通關提速過半

旅客通關高效便捷，車輛查驗同樣實現提質提速。當日上午，香港跨境巴士司機譚先生駕駛兩地牌車輛，順利駛入新皇崗口岸「五合一」車輛合作查驗通道，成為該通道啟用後的首位入境跨境司機。

車輛駛入指定車道停靠後，譚先生通過智能一體機完成證件讀取、人臉及指紋識別等操作，依託五方後台同步核驗機制，僅用時3分鐘左右，車道三道閘門便依次開啟，車輛順利通關入境。

對比傳統通關模式，譚先生坦言體驗提升十分明顯：「以往車輛通關需先後完成港方、深方兩次查驗，中途還要配合體溫檢測、證件核查等多項流程，全程耗時5至10分鐘，我需要多次停車等候。如今僅需一次停靠，即可完成全部查驗流程，通關時間壓縮一半以上，效率高多了。」

皇崗口岸共設置28條「五合一」車輛合作查驗通道，整合深圳海關、深圳邊檢、香港海關、香港衛生署、香港入境處等五家查驗單位的監管流程，通過智能一體機一次性採集車輛、證件、人臉指紋等信息，實現五方數據同步核驗，將傳統的二次查驗流程優化為「一次停靠、一次查驗、協同驗放」，從源頭上解決重複排隊、重複下車的問題。