31歲女被4男擄走送網癮學校遭灌食毆打囚百日　內媒：誰給的權力

31歲女子付婧在湖北襄陽家中睡覺時，被四名男子於凌晨兩點撬開窗戶強行擄走，送至重慶賦苗戒網癮基地，在裡面被關159天。付婧間因絕食被教官撬嘴灌葡萄糖，還因飯菜微涼拒食遭到毆打。離開後她以侵犯生命權、身體權和健康權為由，起訴重慶賦苗戒網癮基地及涉事教官索賠99,900元（人民幣，下同），案件已於10月10日開庭。



內媒報道指，付婧出生於1994年，大學畢業後有自己的工作，常利用下班時間兼職遊戲陪玩。父親認為她「沈迷網絡」、不按時吃飯，於是向重慶賦苗支付了42,000元學費和4,500元路費，希望機構對她進行4個月「治療」。

2025年10月14日凌晨2時，4名自稱技術學院的人員突然前往付婧襄陽住處，在門外聲稱接她「學技術」。付婧拒絕開門後，對方竟直接撬開窗戶將她強行擄走，連夜押解至位於重慶江津區的賦苗戒網癮基地。

像付婧這樣突然被「綁走」的成年人並非只有一個。27歲的小劉回憶，5月6日凌晨，四名陌生男子進入他的房間，在他反抗時將其四肢控制後拖下樓，連夜驅車把他從江西上饒帶至重慶江津。

29歲的小孫遭遇了相似的經歷。5月2日，機構人員在他家一樓與其父母簽完合同後，由一名親戚敲開他在四樓的房門，三名陌生人控制住小孫，他本想報警，但手機被奪走，「他們說我父母已經把我簽給他們了，說他們不違法。」報道稱，江津區教委法制安全科工作人員明確表示，賦苗「屬於無資質違規開展矯治培訓」，「它是企業，並無辦學許可證」。

企查查APP顯示，涉事的賦苗健康產業（重慶）有限公司成立於2025年6月，法定代表人何某逸，註冊資本30萬元，經營範圍包含健康諮詢服務、教育諮詢服務、體育健康服務、殘疾康復訓練服務等，由重慶亨多米企業管理有限公司全資持股。

今年3月，該公司發生工商變更，企業名稱從重慶賦苗教育咨詢有限公司改為現名，同時公司負責人、法定代表人、實際控制人變更為何某逸。

企查查APP顯示，涉事的賦苗健康產業（重慶）有限公司成立於2025年6月，法定代表人何某逸，註冊資本30萬元，經營範圍包含健康諮詢服務、教育諮詢服務、體育健康服務、殘疾康復訓練服務等，由重慶亨多米企業管理有限公司全資持股。

《南方都市報》撰文指出，這類機構游離於教育、衛健等多個領域之間，最終形成了多頭管理的監管真空地帶，而換殼重開的操作更讓這些違法行為難以根除，據媒體報道，「賦苗」早在今年上半年就被學員和家長持續投訴。投訴期間，運營主體——賦苗公司仍在通過變更名稱、法人、股東、高管等躲避職能部門監管、追責。

《觀察者網》發文批：誰給了商業機構拘禁權？

《觀察者網》質疑，一家商業機構，究竟憑什麼把一個具有獨立人格的31歲成年人強行擄走並封閉管理？文中稱，即使一家機構擁有合法辦學資格，也不會擁有強行帶走成年人、限制成年人行動自由的權力。

《觀察者網》批評，此類行為高度涉嫌違法，令人困惑的是，為什麼相似事件反覆發生，還一次次披上「家長委託」和「教育管理」的外衣？

北京浩淳律師事務所主任潘利勇律師稱，非法拘禁在中國普遍認為是結果犯，即既要限制人身自由，還要造成一定後果，往往才能立案，這些學員很難舉出相應證據。

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「從傳統觀念看來，家長和子女的身份依附關係，並不是隨著成年就自然終止的。」潘利勇舉例，有的子女上大學，靠父母來提供經濟來源，有的畢了業沒有獨立工作的，還在家裡依附父母，「這種傳統的觀念，不光影響到家長和子女，也會影響到司法機關，認為父母送去的就是家務事。」

潘利勇認為，這也導致這一行為究竟屬於民事法律關係還是刑事犯罪的邊界不是那麼清晰，「公安機關也擔心被認為插手民事糾紛」。

報道顯示，一名成年學員此前報案反映非法拘禁，派出所決定不予立案。另一人報案後，《案(事)接報回執》顯示，他是因對賦苗公司的教育方式不滿報案，並出具不予調查處理告知書，認為「不屬於公安機關管轄範圍」。還有學員稱，接報案民警認為其父親已經簽訂合同，屬於家庭內部事務，不屬於「非法拘禁」。

《觀察者網》評論，這些機構法律上不存在權力把這些人非法拘禁但卻被「層層製造出權力」，例如許多家長認為「這是我的孩子，我有權管」；機構則可以拿出家長簽訂的合同，聲稱「受人委託」；子女報警後，又可能被警方理解成家庭矛盾．被投訴後，機構還可以「換殼」躲避追責。

《觀察者網》總結，拆解這種被「製造」出來的權力，需要的不是一次事後滅火，而是事前強力的監管，以及全社會對「成年即獨立」這一底線的尊重，「不然，沈迷遊戲就能把人帶走，『不結婚』『不聽父母的話』是不是也有一樣的邏輯？人身自由的邊界，不該被如此輕易穿透。」