河南公園觀光車拖行輾壓遊客致多處骨折　醫療費墊付陷入僵局

今年10月1日，段女士在河南鄭州苑陵故城文化公園散步時，突遭一輛兒童遊覽觀光車從後撞倒並拖行輾壓，導致其全身多處骨折，顱腦及關節損傷，她至今仍在醫院治療，準備接受第3次手術。



段女士家屬要求「先拿錢治病」，但肇事司機稱墊付2.5萬（人民幣，下同）後無力負擔，並指傷者拒不提供身份證致保險無法立案；園區則指責任尚未劃分，曾提出全額墊付或出院提告兩方案，均遭家屬拒絕。目前，後續醫療費墊付陷入僵局。



《紅星新聞》報道，10月1日下午4時許，段女士與丈夫在苑陵故城文化公園散步，期間她被兒童遊覽觀光車撞倒，並拖行輾壓約2米，在前方3、4米遠的丈夫聽到其呼救後立即趕回用身體擋車，隨後多名路人合力抬車，救出段女士。

段女士遭一輛兒童遊覽觀光車從後撞倒並拖行輾壓。（紅星新聞）

經送院檢查，段女士有近20項傷情，包括雙膝關節退行性改變，右腓骨小頭骨折，左股骨遠端骨折，雙側多發肋骨骨折，左側鎖骨骨折。MRI報告還提示，段女士「中腦左份小梗死灶」「腦白質高信號」「雙膝關節積液」「左膝關節內側半月板後角、外側半月板前後角II-III級損傷」等顱腦及關節損傷。

段女士仍在住院等待第3次手術。前兩次手術費用由肇事司機楊師傅墊付，但第3次手術的費用至今無人支付。家屬稱，醫院每日治療費用不菲，自費部分已帶來較大經濟壓力。

楊師傅是個人承包該遊覽車項目，事發後他以個人名義墊付2萬餘元醫療費，已無力繼續墊付。他又提到自己有購買保險，但保險賠付需要傷者提供身份證信息，段女士一直拒絕提供。

多人合力抬車，救出段女士。（紅星新聞）

苑陵故城文化公園負責人稱，園區曾向傷者家屬提出兩套解決方案，一是由園區先行墊付全部醫療費，後續不再劃分責任，但家屬需明確額外的賠償訴求；二是傷者自行墊付，待出院後通過法律訴訟解決。不過家屬未接受方案，要求繼續預付費用。

負責人還提到，傷者一方產生的部分費用超過法定的賠償標準，例如鄭州地區護理費法定標準約為一天150元，而傷者家屬聘請的護工費用為一天330元，超出部分此前由司機一方承擔。此外，夥食費等費用也包含在司機方的墊付範圍內。

段女士遭一輛兒童遊覽觀光車從後撞倒並拖行輾壓。（紅星新聞）

負責人表示，楊師傅停止墊付並非拒絕賠償，而是具體責任尚未沒劃分清楚，希望傷者提供清單和身份證信息，以便申請保險賠償。

10月14日，段女士表示，園區及司機未曾與她當面溝通，只透過微信聯繫，因此她拒絕提供身份證；由於未知後續是否要做手術及接受其他治療，她無法預估治療費用，目前唯一訴求是對方「先給拿錢看病」。