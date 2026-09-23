女子凌晨獨登深圳塘朗山失蹤30小時　斷水斷糧輕微失溫驚險獲救

9月19日，深圳紅星救援隊接南山區應急處置大隊值班室險情通報，南山區塘朗山一名女子獨自進山徒步登山後失聯，失聯時長超30小時，情況十分緊急。救援隊第一時間主動響應、即刻啟動應急救援預案，快速集結山地搜救骨幹力量，作為本次搜救核心主力隊伍，聯動屬地應急力量奔赴塘朗山開展全域拉網式攻堅搜救，最終成功將被困女子安全營救下山。



據悉，9月18日凌晨，深圳市南山區塘朗山一名女子獨自進山徒步登山後失聯，失聯時長超30小時。由於當事人長時間滯留深山，山林地形複雜、植被茂密、晝夜溫差懸殊、物資完全斷絕，被困人員持續面臨失溫、體力透支、野外未知風險，生命安全岌岌可危。家屬連日多方搜尋無果，萬般焦急之下選擇報警求助。

南山區塘朗山一名女子獨自進山徒步登山後失聯，失聯時長超30小時，情況十分緊急。（深圳衛視）

接到19日險情通報後，深圳紅星救援隊迅速集結精幹隊員，配齊野外搜救、防寒保暖、應急救護、通訊保障等全套專業救援裝備，火速奔赴險情現場。抵達現場後，隊員即刻勘察山林地貌、研判長期失聯高危風險、精準劃定搜救區域，針對本次搜救範圍廣、密林盲區多、地形複雜、救援難度極大的實際情況，科學分組、精細部署，制定全覆蓋、無死角的拉網式搜救方案。

救援過程中，隊員們克服山路陡峭、荊棘叢生、路面濕滑，以及長時間高強度作戰、體力持續透支等困難，全員連續作戰、分工協同、細緻排查，在錯綜複雜的深山密林逐段搜尋、逐域摸排。

救援隊憑藉紮實的山地救援經驗持續不斷進行細緻排查，成功精準鎖定目標位置，順利找到失聯超30小時的被困女子。經現場初步核查，當事人因長時間斷水斷糧、孤身滯留荒野，出現重度體力透支、身體虛弱、輕微失溫、無法自主行走等狀況，所幸意識清醒，僅伴有輕微皮外傷，無骨折及嚴重器質性損傷。

救援隊憑藉紮實的山地救援經驗持續不斷進行細緻排查，成功精準鎖定目標位置，順利找到失聯超30小時的被困女子。（深圳衛視）

發現被困人員後，救援隊立即開展標準化野外應急處置，第一時間為當事人鋪設應急保溫毯、協助穿戴衣物保暖、及時補充飲用水，快速緩解其失溫、虛弱、乏力等不適症狀，耐心安撫情緒、穩定身心狀態，有效規避二次險情，最大程度穩住當事人身體狀況。

待人員狀態平穩後，救援隊聯合屬地應急力量啟用專業救援擔架，在崎嶇艱險的山路上謹慎前行，克服路途遙遠、山路險峻、負重轉運難度大等諸多困難，全程平穩護送、細緻防護，成功將被困女子安全轉移至山腳公路安全區域，順利移交120急救人員開展後續專業醫療檢查與救治。

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