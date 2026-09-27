天女散花表演出意外　廣州景區女演員疑跣手高空墮下骨折｜有片

內地中秋連假，不少景區都會舉辦各項表演、活動，與遊客共度佳節，惟廣州嶺南印象園有女演員在表演「天女散花宮燈秀」期間從高空墮下受傷。景區及廣州市番禺區應急管理局證實，傷者為小腿骨折，但生命體徵平穩，無生命危險。



女演員表演空中吊環。（影片截圖）

女演員表演空中吊環，但轉換動作時疑「跣手」墮下。（影片截圖）

影片顯示，一名女演員表演空中吊環，不停變換各種動作，但在翻身轉換下一個動作時疑「跣手」墮下，安全帶亦隨之鬆脫，原來圍觀看表演的遊客驚呼萬分。事發後，其他演員及工作人員上前處理。

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《紅星新聞》報道，9月27日，嶺南印象園客服人員證實，意外發生於9月26日晚，演員表演「天女散花宮燈秀」期間墮下，受傷的女演員已第一時間送院接受治療，沒有生命危險。

天女散花宮燈秀表演，意外發生於影片2分45秒：

廣州市番禺區應急管理局工作人員表示，傷者小腿骨折正在治療，生命體徵平穩，無生命危險。

嶺南印象園官方賬號介紹，嶺南印象園位於廣州市大學城（小谷圍島）南部，總佔地面積16.5公頃，為4A級旅遊景區。此次中秋小長假，景區推出的演藝節目包括非遺飛天宮燈秀、天女散花宮燈秀等。

嶺南印象園。（微信＠嶺南印象園）