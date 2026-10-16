食客自帶十多份熟食聚餐4小時　餐廳收300元服務費　網民意見兩極

近日，內地一名網民發文指，日前在海南海口一家餐廳用餐時遭遇「亂收費」，質疑店家事前未告知自帶熟食要加收300元，屬於不合理收費。但店家則指，顧客自帶烤乳豬、白切雞、白灼蝦等十餘份成品菜，多次勸阻無效後，才決定收取300元「服務費」。 目前，海口市市場監督管理局已經介入現場核查，組織調解。



內地一名網民發文指，日前在海南海口一家餐廳用餐時遭遇「亂收費」。（湖北廣播電視台）

據湖北廣播電視台報道，內地一名網民發文指，日前前往海南海口瓊菜人家富力店用餐時遭遇「亂收費」。據單據顯示，當日一行十多人消費金額共1711元，其中包含兩筆額外費用，一筆489.53元的「海鮮加工費」和一筆300元的「服務費」。

這名網民表示，當時自帶了熟食和海鮮，店員雖口頭提及店內不可自帶食材，但全程並未明確制止，亦未說明具體收費標準。結果結賬時才發現要收取300元，認為極不合理。

內地網民發文指，日前前往海南海口瓊菜人家富力店用餐時遭遇「亂收費」。（互聯網圖片）

對此，涉事餐廳工作人員證實確有此事，並解釋小票上的兩筆費用，其中489.53元是海鮮加工費，因顧客攜帶螃蟹、魚等生鮮要求代為加工，店家事前已明確告知按每斤50元計算，雙方達成共識。

至於300元的「服務費」，工作人員指，當晚顧客從隨身的袋中拿出4盤烤乳豬、4盤白切雞、3盤白灼蝦及雪螺等十多份熟食擺滿餐桌。

工作人員強調，因外來食物跟店裏的海鮮混吃，易引發食品安全風險，店外已張貼「禁止攜帶外來食物」的告示；另外，十多人用餐長達4個小時，且自帶十多份熟食，增加店內營運成本。店員提前勸阻無效後，才決定收取300元「服務費」，但同時也承認事前確實未告知顧客需收取熟食服務費。

餐廳工作人員解釋，顧客自帶十多份菜才決定收300元服務費。（互聯網圖片）

事件引發網民熱議，有網民認為，餐廳經營包含場地、人工與服務成本，顧客自帶十多盤熟食也是太過分了，「300元收少了」；但亦有網民認為，若店家禁止外帶應第一時間制止顧客，並即時告知收費標準，不應該默許吃完再加收費。

對此，海口市市場監督管理局瓊山分局工作人員表示，餐廳需承擔裝修及人工等營運成本，大量帶入外來食物確實會增加負擔並存在食品安全隱患，餐廳有權拒絕或收取合理費用，且店方張貼禁帶告示亦具一定告知效力。然而，這次事件中餐廳未提前明確告知300元的具體收費標準，市監局將到現場核實告示情況及消費明細，並組織雙方進行調解。