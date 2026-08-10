靠相片影片獲封｢全國小炒肉大王｣　內地餐廳費大廚引爭議撤下宣傳

綜合內媒報道，近日有網民發現，內地知名餐飲品牌費大廚一直宣傳的「全國小炒肉大王」稱號，竟是靠參賽相片和影片評選所得。費大廚表示，為了響應政府新規，費大廚所有門店正在調整，將從「全國小炒肉大王」改為「精選黑豬肉·專業大廚炒」。



費大廚。（南方都市報）

費大廚用「全國小炒肉大王」稱號宣傳。（微博）

近日有網民發現，內地著名餐飲品牌費大廚宣傳了近6年的「全國小炒肉大王」稱號，居然是在中國烹飪協會舉辦的一場線上網絡投票比賽中，靠參賽照片和影片贏得。

費大廚獲得全國小炒肉大王稱號。（南方都市報）

費大廚獲得全國小炒肉大王稱號。（南方都市報）

事件迅速引發爭議：「選美都要看到真人，飲食居然不用嘗味道？？」「原來評的不是廚藝而是拍攝和剪輯技術。」「菜不靠味道取勝，那比賽有啥意義。」

費大廚撤下｢全國小炒肉大王｣宣傳

7月底，中國烹飪協會公告，將全面清理及撤銷此前頒發的「大師」「名師」及「美食地標城市」等各類稱號。

8月9日，費大廚創始人費良慧表示，「8月1日，民政部、中央社會工作部聯合印發的《社會組織評比表彰活動管理辦法》施行，我們完全理解並支持國家規範社會組織評比表彰活動的方向。公司當即就召開門店陳列升級專題會議並在8月3日確認升級方案，各門店已開始有序執行。」

費大廚辣椒炒肉。（微博）

據報道，為了響應新規，費大廚所有門店正在調整，從「全國小炒肉大王」變為「精選黑豬肉·專業大廚炒」，預計8月底完成。其標誌性的上菜口號也發生了改變，從原本的「你好，你好，全國小炒肉大王費大廚辣椒炒肉」，變為「你好，你好，精選黑豬肉，專業大廚炒」。