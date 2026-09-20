傳單夾¥5現金！深圳餐廳奇招搶客　律師指不違法　網民嘆：太卷了

近日多名深圳網民在社交平台發帖，指有餐飲商家為招攬生意，竟然在派發的宣傳單上附上一張5元人民幣現金，奇招迅速引爆網絡熱議。



對此，商家回應小小心意回饋打工人，順便邀請大家試菜。針對傳單派錢的合規性，有律師表示，此舉屬於富有創意的營銷方式，並不違法。



餐飲商家為招攬生意，在派發的宣傳單上附上一張5元人民幣現金。（互聯網圖片）

近日多名深圳網民在社交平台發帖，指有餐飲商家在派發的宣傳單上附上一張5元人民幣現金。(互聯網圖片）

不少網民都收到派發的宣傳單夾著5元現金。（互聯網圖片）

據《極目新聞》報道，網傳圖片顯示，該傳單印有餐點介紹及多個點餐二維碼，並附有「掃碼立即點單」字樣，但最吸引眼球的莫過於每張宣傳單皆貼着一張5元紙幣。不少網民驚嘆商家「太卷了」、「商家實在！不搞虛招」，更有人打趣笑言：「如果是這種傳單，我願意接收！在哪裏？我騎車去領！」

一位領到5元現金的發帖網民稱，自己在深圳龍華寫字樓上班，傳單是有人直接到寫字樓派發，他認為這種推廣手法宣傳與獲客成本不高，宣傳效果很好。有網民表示，自己拿了一張後，派發宣傳單工作人員還硬塞幾張給他，說「我們老闆有實力，不差錢」；還有網民曬出一疊幾十張的宣傳單，「我說公司有六七十人，派單的直接讓我來發給同事」。

有網民稱，傳單是有人直接到工作的寫字樓派發的。（互聯網圖片）

還有網民曬出一疊幾十張的宣傳單。（互聯網圖片）

根據傳單信息，在宣傳單中夾着5元現金的餐飲公司於2024年在深圳成立，定位為「白領健康食堂」與「家庭營養廚房」，業務涵蓋企業與個人。商家在網上給一名發帖網民留言表示，小舉動意在回饋打工人，順便邀請大家試菜，承諾會繼續嚴控質量。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建律師指出，傳單裏放現金屬於比較有新意的營銷方式，並不違法。由於現金是發放給不特定的消費者或路人，不屬於利用不正當手段獲取交易機會，故不構成商業賄賂，亦未破壞市場競爭秩序或侵害其他商家權益。但企業派發現金必須如實計入銷售費用，若將相關支出放在帳外列支，恐面臨稅務違法風險。