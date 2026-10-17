94歲爺爺搭43小時火車獨遊西藏還諮詢AI　網民：心有山海永遠少年

近日網上瘋傳一段故事，一名來自江蘇無錫的94歲譚姓爺爺，因旅行社拒絕高齡報團，索性獨自一人登上直達西藏的綠皮火車，歷經43小時47分鐘的長途跋涉順利抵達拉薩，成功解鎖人生拼圖。譚爺爺的故事被與他同車的年輕人記下，網民佩服譚爺爺超強的適應力與生活技能，引發全網熱議。



譚爺爺因旅行社拒絕高齡報團，索性獨自一人登上直達西藏的綠皮火車，歷經43小時47分鐘的長途跋涉順利抵達拉薩，成功解鎖人生拼圖。

雖然已近百歲高齡，但譚爺爺的數位生活技能完全不輸年輕人。這趟拉薩之行，從訂車票、機票到預訂酒店，甚至查詢景點海拔與旅遊路線，全由他一手在手機App上獨立操作。他在旅途中打車極為熟練，還會主動選擇「拼車」省錢；女兒更在他手機安裝了AI助手，出發前他甚至還問過AI「94歲能不能去拉薩」，展現極強的新科技學習能力。

抵達拉薩後，譚爺爺陸續遊覽了布達拉宮、大昭寺等著名景點。有幸運偶遇他的遊客表示，老人家精神矍鑠、步履從容，且完全沒有頭暈、缺氧等高原反應。在八廓街早餐店偶遇譚爺爺並主動為其買單的蕭女士讚嘆：「爺爺的心態和身體狀態真的震撼了所有人。」

學霸背景曝光 旅行社拒報團決意獨行

據了解，這名火爆全網的譚爺爺實際年齡為94歲。譚爺爺的人生履歷相當豐富，他祖籍廣東，在馬來西亞出生成長，19歲回國，並於1954年考入著名的上海交通大學，畢業後於南京工作，退休後定居無錫。

譚爺爺坦言，年輕時因工作忙碌無法深度旅行，退休後便立下「遊遍祖國大好河山」的志向。在此之前，他已走遍全國33個省級行政區，唯獨西藏因「挑戰難度最高」而留作最後一站。前不久他才剛結束新疆烏魯木齊的旅程，回家短暫休整後便決定進藏。

然而，這趟獨自進藏之旅最初遭到全家人強烈反對，加上因為高齡，沒有旅行社敢接單報團。不服輸的譚爺爺索性決定「自由行」，於10月10日獨自從無錫登上Z164次直達火車，於10月12日順利抵達拉薩。

值得關注的是，醫療專家也提醒，高原地區氣候特殊，高齡長者進藏前應進行全面身體檢查，並盡量結伴同行，切勿盲目模仿。

譚爺爺因旅行社拒絕高齡報團，索性獨自一人登上直達西藏的綠皮火車，歷經43小時47分鐘的長途跋涉順利抵達拉薩，成功解鎖人生拼圖。

寄語年輕人：少熬夜，多出去走走

完成西藏圓夢之旅後，譚爺爺的「全國巡遊」正式劃上圓滿句號。但他笑稱自己的旅程不會就此停下，接下來還打算去剛通航的廣西平陸運河看看，並造訪近年變化巨大的合肥，見證各地發展。

當被問及對現在的年輕人有甚麼叮囑時，譚爺爺笑着給出建議，「希望孩子們能少熬夜，盡可能多出去走走，無論想去哪兒，先試着勇敢地邁出第一步。」

不少網民看過譚爺爺的故事後紛紛留言嘆「熱愛可抵歲月漫長」、「治癒了我的年齡焦慮與精神內耗」、「心有山海，永遠少年」。