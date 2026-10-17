男子花近12萬元讀烏克蘭碩士　證書到手竟是「廢紙一張」不獲承認

近日，杭州的楊先生反映，自己花費11.5萬元（人民幣，下同），通過一家留學中介拿到烏克蘭一所學校的碩士畢業證與學位證，但這份學歷至今無法通過內地官方認證，相當於拿到了一張無法使用的文憑。



楊先生稱，3年前，他在網上看到 「中佑留學提升」 的相關宣傳，中介工作人員向他承諾，該烏克蘭碩士學歷被內地認可。隨後，楊先生一共支付115,000元，在中介推薦下報讀烏克蘭蘇梅國立師範大學全日制碩士項目。

楊先生在網上看到 「中佑留學提升」 的相關宣傳，工作人員向他承諾該烏克蘭碩士學歷被內地認可。（《小強在線》節目截圖）

整個就讀期間，他從來沒有出過國，也沒有上過一節課，課程、答辯等事宜均由中介代為溝通處理。證書拿到手一年多，中介一直以排隊為由，讓他耐心等待認證結果。「前後交了115000元，相當於花這麼多錢，只買到了一張寫滿英文字（及烏克蘭文字）的廢紙。」 楊先生說。

這份學歷至今無法通過內地官方認證，相當於拿到了一張無法使用的文憑。（《小強在線》節目截圖）

記者前往杭州中佑教育科技公司核實情況。因大廈門禁限制，物業管家幫忙溝通後轉達，合約由楊先生與湖北公司簽訂，相關糾紛應當去武漢處理。

採訪期間，杭州中佑教育科技公司負責人趙先生趕到現場並報警。趙先生稱，楊先生是和湖北公司產生合約糾紛，兩家均屬於集團下屬關聯公司，自己只是幫忙代為解答，楊先生不該持續到杭州門店交涉，建議記者前往湖北公司採訪。

記者隨後撥通中佑教育發展（湖北）公司工作人員電話。中介方面認為，無法認證的原因是烏克蘭受戰爭影響，課程由線下轉為線上，目前只是待定狀態，等戰爭結束後認證仍有希望。

中佑教育發展（湖北）公司工作人員指無法認證的原因是烏克蘭受戰爭影響。（《小強在線》節目截圖）

但中國教育部留學服務中心工作人員明確答覆，如果本人沒有赴烏克蘭就讀，全程僅通過中介辦理，沒有實際到校學習，這類線上遠程課程取得的國外學歷，不予認證。

目前，楊先生正在收集全部證據，準備通過司法途徑維權。

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教育部留學服務中心提醒：從未將跨境遠程文憑證書納入認證範圍

此前，中國教育部留學服務中心發布《關於跨境遠程文憑證書不在認證範圍內的鄭重提醒》，詳情如下：

近期，結合公安機關通報的情況及教育部留學服務中心實際認證工作，發現仍有不良中介機構及境外院校混淆、曲解教育部留學服務中心針對新冠肺炎疫情期間的特殊認證規則，在網絡平台虛假宣傳，謊稱不需出境學習可通過認證，虛構學習經歷，偽造申請材料，情節嚴重者甚至構成詐騙。為維護留學人員切身利益，在此，特別提醒：

1. 通過跨境遠程學習方式獲得的國（境）外學歷學位證書和高等教育文憑一直不在教育部留學服務中心認證範圍內。留學服務中心採取的疫情期間特殊認證規則僅針對受疫情影響被迫由面授課程轉為線上學習的情況，從未將跨境遠程納入認證範圍。



2. 部分不良中介機構將疫情期間的特殊情況與跨境遠程學習方式一概而論、混淆視聽。請廣大留學人員謹慎甄別，不要盲目聽信各類平台上的「解讀」及「攻略」。



3. 如遇可疑情況或已遭遇詐騙，請立即保留相關證據並及時向公安機關和市場監管部門尋求幫助。



教育部留學服務中心特別提醒，為切實維護合法權益，請認真做好留學規劃，選擇出國留學項目時多方參考教育主管部門和學校官方網站提供的訊息，提高警惕、防範風險，謹防上當受騙。