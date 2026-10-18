17歲天才少年離職月之暗面赴美　曾參與Kimi核心論文獲馬斯克大讚

10月15日，內地「00後」天才少年陳廣宇在社交平台發文，宣佈近日已離開月之暗面Kimi團隊。這名曾以17歲之齡參與Kimi核心論文、獲馬斯克點評「讓人印象深刻」的深圳高中生，其去向備受外界關注。他在帖文中感謝Kimi團隊聘用當年僅16歲的自己，直言過去一年是「迄今為止最美好的時光」。



10月15日，內地「00後」天才少年陳廣宇在社交平台發文，宣佈近日已離開月之暗面Kimi團隊。（21財經）

10月15日，內地「00後」天才少年陳廣宇在社交平台發文，宣佈近日已離開月之暗面Kimi團隊。（中國新聞周刊）

17歲參與Kimi論文 獲馬斯克大讚

據《21財經》、《封面新聞》，陳廣宇的首次「出圈」發生在今年3月。當時Kimi發佈技術報告《Attention Residuals》，對大模型十年未變的核心結構殘差連接進行重新設計。

10月15日，內地「00後」天才少年陳廣宇在社交平台發文，宣佈近日已離開月之暗面Kimi團隊。（網絡圖片）

論文發出後，馬斯克隨即點評「讓人印象深刻」，前OpenAI研究科學家安德烈·卡帕西(Andrej Karpathy)亦指該研究真正踐行了「Attention is All You Need」理念。

當時有人發現，論文第一作者除了Kimi關鍵人物蘇劍林、張宇外，還有17歲的深圳高中生陳廣宇。

Kimi團隊發佈的最新論文。

Kimi新架構讓馬斯克點讚。（深圳特區報）

16歲獲破格聘用 只寄履歷予兩公司

陳廣宇出生自深圳，中學時曾組織青少年開源社區、做過機械人。他與大模型結緣始於去年2月的一場中學生創意黑客松，當時他展示「人類第三隻機械輔助手」構想，並結識評委董科含，受啟發開始深耕模型技術。

此後他憑技術分享獲矽谷AI初創公司關注，獲得暑期實習機會。回國後，他目標明確，求職時只向DeepSeek和Kimi寄出履歷。因當時未滿法定年齡，Kimi與多方溝通後以實習形式促成其加入，待他18歲後再辦正式入職。

Kimi K3品牌視覺圖。（月之暗面供圖）

否認加入Anthropic 傳將赴美升學

陳廣宇發文後，現職Anthropic、前DeepMind研究員肖爾托·道格拉斯(Sholto Douglas)留言恭喜他，並問他是否仍計劃去卡內基梅隆大學（CMU），邀請他到三藩市（舊金山）與團隊工作。

陳廣宇回覆「我正要去灣區」，引發外界猜測他將加入Anthropic，但他其後已否認有關傳聞。