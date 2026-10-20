詩人顧城紐西蘭舊居出售　荒廢數十年曾發生命案地產廣告避提其名

詩人顧城位於紐西蘭激流島（Waiheke Island）的舊居近日於當地房地產網站公開出售。地產廣告明確指出該房屋已「數十年無人居住」，現況「非常糟糕」，且文案中避開顧城的名字與歷史背景。

多位曾到場打卡的中國遊客表示，顧城舊居多年來已被雜草環繞、房屋高度破敗，門口更設有中英文「私地禁入，請勿侵犯」的告示牌。



顧城。（網上圖片）

《極目新聞》報道，多位身在紐西蘭的網民發文稱，位於奧克蘭激流島的一處舊宅開始公開出售，為著名詩人顧城的舊居。

資料顯示，該房產位於「124 Fairview Crescent, Omiha, Waiheke Island, Auckland」，房屋被叢林植被環繞，佔地1115平方米，並稱該地塊具有觀賞海景和山谷景色的潛力。不過，房屋已「數十年無人居住」，目前狀況「非常糟糕」。

詩人顧城位於紐西蘭激流島（Waiheke Island）的舊居近日於當地房地產網站公開出售。

當地華人稱，該地產代理在本地規模較大、較有影響力，但在銷售文案中未提及顧城的名字，顯然有意避開這位具爭議性的歷史名人，「不像其他有歷史文化背景的房子，稍微有點名氣，都會願意跟名人沾邊」。

搜索上述地址，Apple Maps及高德地圖分別顯示為Gu Cheng's Old House及顧城故居。

顧城故居曾是不少中國遊客在紐西蘭旅遊的「打卡點」。多位曾到場打卡的遊客表示，房屋位於激流島，較為偏僻，外觀早已陳舊破爛，估計需要重新修建，且多年前已有禁止入內的告示牌，標明「Private Keep Out! 私地禁入，請勿侵犯」，禁止外人擅闖。

屋外告示牌標明「Private Keep Out! 私地禁入，請勿侵犯」，禁止外人擅闖。（Google Map）

公開資料顯示，顧城原籍上海，1956年生於北京一個詩人之家，是中國朦朧詩派的重要代表，被譽為「童話詩人」，其《一代人》中的「黑夜給了我黑色的眼睛/我卻用它尋找光明」成為中國新詩的經典名句。

1987年，顧城應邀出訪歐美後，於1988年赴紐西蘭奧克蘭大學任教，隨後與妻子謝燁隱居紐西蘭激流島，並將其崇拜者李英接至島上共同生活。1993年10月8日，面對李英離去及謝燁決定離婚，顧城與謝燁發生激烈衝突，手持斧頭砍傷謝燁後自縊身亡，謝燁送院搶救後不治。