廣州新屋苑綠化帶假草皮下藏深井　34歲女業主下樓撿物踩空墜亡

廣州一名入住新屋苑不到一年的34歲女業主，日前在住所打掃時因抹布掉落樓下，隨後下樓至綠化帶尋找時，不幸踩空跌入一口被假草皮及木板掩蓋的深井中，經送院搶救後不治。目前當地區、鎮兩級部門已成立調查組展開調查。



廣州一名女業主疑踩空跌入一口被假草皮及木板掩蓋的深井中，經送院搶救後不治。（極目新聞）

事發後，涉事深井已被加設鐵架封蓋。（互聯網圖片）

據《極目新聞》報道，事發於10月11日下午5時許，廣州增城區石灘鎮「景業壹方天地」屋苑一名34歲女業主在家打掃時，因抹布掉落樓下草坪，於是她便下樓撿拾，豈料踩中被假草皮及木板掩蓋的深井中，木板當場折斷，女業戶瞬間跌落水井中。

據屋苑其他業主表示，事發時突然聽到樓下傳出呼救聲及哭喊聲，不少住戶聚集在事發地點，發現女業戶墜井，紛紛要求物業管理人員提供繩索進行打撈救援。

有屋苑居民表示，涉事深井呈方形，井內水深且漆黑。（互聯網圖片）

有屋苑居民表示，涉事深井呈方形，井內水深且漆黑，此前僅用木板及假草皮覆蓋，與周圍綠化帶融為一體，隱蔽性強。還有居民表示，日常途經該處時完全不知道綠化帶下竟隱藏着一口深井，指物業管理存在重大安全性漏洞。

石灘鎮政府相關負責人證實，死者為該屋苑2棟的34歲女業主，當日送院後於當晚因搶救無效離世。（互聯網圖片）

事發後，涉事深井已被加設鐵架封蓋，現場留有斷裂的木板與假草皮，周圍亦已拉起警戒線。涉事物業管理公司「廣州卓行物業管理有限公司」及開發商代表到場處理善後事宜。

石灘鎮政府相關負責人證實，死者為該屋苑2棟的34歲女業主，當日送院後於當晚因搶救無效離世，該座樓宇今年年初才完成交樓。當地政府已聯合區、鎮兩級多個部門成立專班小組調查事故原因，同時對石灘鎮轄區內所有在建樓盤展開安全檢查。