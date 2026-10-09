成都女買二手樓8年　鄰居告知天台藏男童墳墓　警方驗屍骨揭真相

2017年，成都一名女子購入一套二手房，過去一直用於出租，直至今年經鄰居提醒才知道，房子客廳正上方的天台竟然有一座墳，警方到場後發現部分屍骨。



更新：警方發布通報稱，經鑒定證實骸骨並非人類組織，「其中骨骼碎片符合畜禽雷特徵，牙齒碎片符合魚類咽齒特徵」，通報指「7歲男童」屬虛構捏造，該小區住戶劉某某（73歲）虛構捏造造成不良影響，已被依法行政處罰。



成都女子二手房客廳上方埋男童屍體。（四川觀察）

據《極目新聞》報道，成都金堂縣李女士於2017年購入一單位頂樓（7樓）二手房，過去8年一直用於出租，直到今年10月4日才從鄰居口中得知，其客廳正上方的天台竟埋着一座墳。墳中埋葬一名於2009年9月病逝的7歲男童，生前亦住該院落。

李女士坦言，當初買房時原房東並未告知客廳上方有墳，希望找到原房東讓其承擔責任，可惜無法聯繫對方。之後李女士報警，警方到場後掘開墳墓，發現部分屍骨並取走作進一步鑑定。

警方到場後掘開墳墓，發現部分屍骨。（大河報）

目前，金堂縣有關部門表示，此事正在處理中，後續以官方通報為準。事件在網上傳開後，不少網民表示實在驚悚，「太嚇人，之後都不敢再住了」、「必須讓原房東賠償精神損失費」、「孩子父母怎麼想着把屍體埋在頂樓」、「聞所未聞啊」。

針對此事，北京策略（南京）律師事務所合夥人朱雪表示，房屋屋頂存在墳墓，正常購房時買房者如無人告知很難發現，而墳墓又是足以影響購房人購買意願、房屋交易價格的重大隱蔽事實，房主應在交易前主動告知。原房主若知情而未告知，應承擔相應責任。另外，樓頂長期存在墳墓而未被發現和處理，物業公司存在管理疏漏，亦需承擔責任。

警察驗屍骨：73歲男子捏造「7歲男童」埋屍樓頂謠言

警方發布警情通報。

通報指，傳言無任何現實根據，警方現場勘驗有一處土層度約20至30厘米的長方形花壇，表面由泥木混著生活雜物覆蓋，現場未發現有墓碑、棺木、骨灰盒等墓葬設施，也無香燭、紙錢等祭祀痕跡。

警方清理整個花壇後，發現多塊骨骼殘片，包括帶有牙齒的骨碎片，經法醫檢測均被鑒定為非人類骨骼碎片。其中，骨骼符合畜禽類特徵，牙齒符合魚類咽齒特徵。

通報稱，經全面走訪排查，查明網傳「7歲男童」埋屍樓頂屬謠言，該說法由小區73歲男住戶劉某某捏造，他已被公安機關依法行政處罰。