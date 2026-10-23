01獨家｜廣州雅居樂保安涉性侵屋苑女童6年　疑作案休息室上鎖

廣州番禺屋苑雅居樂花園爆出保安性侵幼童醜聞。知情人士向《香港01》爆料，一名長期值夜班的曹姓保安員，涉嫌長年誘騙小區女童並施以性侵，偷拍近200段影片，已有4名受害兒童出面指認，年齡最小的受害者年約8歲，涉事保安已被公安刑事拘留，知情人士表示該案件在內地消息被封鎖，但有許多人憂心受害孩童影片外流，更訴求希望能嚴懲該保安。



10月20日，《香港01》記者前往涉事屋苑實地察看，發現保安值班人員已換成女保安，且案發保安休息室大門被緊鎖。記者前往番禺萬博派出所查詢案情，當值民警表示「無法告知案情細節」，稱以官方通報為準。另外，記者致電雅居樂花園物業管理處，工作人員表示曹姓保安入職前有遞交無犯罪記錄證明，目前案件已移交公安機關，不方便回應。



知情人士爆料，受害家庭試圖搜集足夠證據，希望法律判處曹姓保安死刑。按內地現行刑法，涉案曹姓保安會否判死，主要看其犯罪行為，若被控姦淫幼女（強姦罪），最高可判死；若認定為猥褻兒童罪，頂格判囚15年，法律上不設死刑。



廣州番禺屋苑雅居樂花園爆出保安性侵幼童醜聞。（知情人士提供）

一名長期值夜班的曹姓保安員，涉嫌長年誘騙小區女童並施以性侵。（香港01攝）

據當地住戶指稱，曹姓保安借晚間8時後值班時機，將受害兒童拉至保安休息室侵犯。（香港01攝）

有住戶向記者透露，曾親睹屋苑其他保安和女童玩鬧時拍其臀部。（香港01 攝）

記者實地直擊：休息室緊鎖封閉 值班人員換成女保安

據了解，事件於本月11日在屋苑業主群組曝光。一名業主友人發長文透露，受害女童受侵犯後鼓起勇氣獨自到派出所報警，事件才得以曝光。涉案曹姓保安自2020年前後起，涉嫌以金錢、零食及借出手機等手段誘騙女童，長期進行性侵並拍攝近200段影片。

事件於10月11日在屋苑業主群組曝光。（互聯網圖片）

一名業主友人發長文透露，受涉案曹姓保安自2020年前後起，涉嫌以金錢、零食及借出手機等手段誘騙女童，長期進行性侵。（互聯網圖片）

發帖者認為受害人數遠不止於此，呼籲更多受害家庭勇敢站出來指證，促請司法機關判處曹男死刑。（互聯網圖片）

發帖人指，目前已有4名受害兒童出面指認，有兒童從2020年已被性侵，時間長達6年，年齡最小僅約8至9歲，曹姓保安借晚間8時後值班時機，將受害兒童拉至保安休息室侵犯。番禺警方於9月27日拘捕曹男，28日將其刑事拘留。發帖者認為受害人數遠不止於此，呼籲更多受害家庭勇敢站出來指證，促請司法機關判處曹男死刑。

有業主爆料，曾看到曹男抱著女孩在保安值班室玩手機。（互聯網圖片）

有業主目睹，女童和涉事保安行為親密，曾誤以為是父女關係。（互聯網圖片）

有業主爆料，曾看到曹男抱著女孩在保安廳玩手機。（互聯網圖片）

有業主目睹，女童和涉事保安行為親密，曾誤以為是父女關係。（互聯網圖片）

有業主在群組爆料指曹男早有猥褻及性侵前科，過去甚至曾侵犯一名60歲清潔員。（互聯網圖片）

事件曝光後，有業主在群組爆料指曹男早有猥褻及性侵前科，過去甚至曾侵犯一名60歲清潔員。有住戶憶述，以往路過保安室時，曾目睹有年約7歲的女童坐在該保安的大腿上看手機，當時誤以為二人是父女關係。還有住戶指責物業在招聘保安時沒有做好背景調查。

雅居樂物業樓棟管家在業主群發佈回應，證實涉事保安已被公安機關拘捕。（互聯網圖片）

10月20日，記者前往涉事屋苑實地察看，發現保安值班人員已換成女保安。保安值班室與保安休息室直綫距離不足100米，休息室旁設有直通住宅樓層的升降機。保安休息室大門已被緊鎖，門上貼有白紙遮擋封閉。

保安值班室與保安休息室直綫距離不足100米。（香港01 攝）

保安值班室人員已換成女保安。（香港01 攝）

有住戶向記者透露，平日屋苑不少保安與業主關係融洽，曾親睹其他保安和屋苑女童玩鬧時拍其臀部，雖然看起來不妥，但也不好上前質疑。還有住戶稱，平日不少兒童屋苑自行玩耍，旁邊也沒有父母看管，因此成為有心人士的目標。多名住戶表示從業主群得知事情，直言感到震驚，認為物業公司管理不足。

事後，雅居樂物業樓棟管家在業主群發布回應，證實涉事保安已被公安機關拘捕，物業方已展開內部核查，並承諾加強安保管理。

多名住戶表示從業主群得知事情，直言感到震驚。（香港01 攝）

有住戶批評物業公司管理不足。（香港01 攝）

業主發函追責物業 逾50名業主簽名

10月12日，有業主起草《關於廣州雅居樂花園安保管理與兒童安全事項的聯名問詢函》，要求物業管理處回應錄用保安員條件、保護未成年人義務履行情況、涉事保安與排班表及小區閉路電視覆蓋等問題。據悉，逾50名業主在問詢函上簽名，並要求物業作出回應。

有居於該屋苑的港人業主向記者透露，屋苑保安管理一向鬆散，晚間出入車輛較少，加上停車場閘口採用自動車牌辨識系統，保安人員夜間值班時缺乏監管，得以隨意走動。

有業主起草《關於廣州雅居樂花園安保管理與兒童安全事項的聯名問詢函》。（知情人士提供）

不少業主要求物業管理處回應錄用安保人員條件、保護未成年人義務履行情況。（知情人士提供）

據悉，逾50名業主在問詢函上簽名。（知情人士提供）

該事件曾獲內地媒體報道，但相關內容隨後迅速遭到下架。（互聯網圖片）

10月20日，記者前往番禺萬博派出所查詢案情，當值民警僅表示目前無法對外透露細節，一切以官方通報為準。另外，記者分別致電雅居樂花園物業管理處和居委會，雙方均表示案件已移交公關機關，不方便回應，物業管理處則強調，公司招聘職員會要求提交無犯罪記錄證明，曹姓保安也在入職前正常遞交無犯罪記錄證明。

據悉，該事件曾獲內地媒體報道，但相關內容隨後迅速遭到下架。

曹姓保安會否判死？關鍵在強姦罪定性

雅居樂案並非孤立個案。《香港01》梳理近20年來內地通報的案例，發現一些本應承擔「守門人」職責的保安員卻是針對幼童的犯罪者。

2009年，廣州海珠一名屋苑保安高某以1.5元人民幣引開兩名幼童，將另一名單獨留下的女童帶至天台猥褻，最終被法院以猥褻兒童罪判處有期徒刑2年9個月。

2013年，廣州增城某幼稚園56歲保安周某在園內對3歲女童實施猥褻被刑拘，案件因涉及幼童私隱未對外公佈。

2019年，廣東海豐某大型商場保安涉嫌利用職務之便在商場猥褻女童，引發社會公憤後被警方拘留。

海豐縣某商場保安猥瑣亂摸小女孩。（互聯網圖片）

2025年，河南淅川一名9歲女孩小蘭被保安以「看手機」為由誘騙至保安亭並抱坐於大腿上實施猥褻。檢方事後發現，該保安早在2021年便因同類猥褻行徑被行政拘留15天，卻在無保安員證、身背治安處罰前科的情況下「無證上崗」，最終獲刑4年6個月。

2025年，貴州遵義某屋苑保安朱某某在短短三個月內，於屋苑管轄範圍內三次猥褻一名10歲女童，最終獲刑2年6個月。

據報料知情人士透露，雅居樂花園涉案曹姓保安長期作案、偷拍近200段影片且受害者眾多，有受害家庭強烈訴求「嚴懲判死」。在內地現行刑法體系下，該案的最終量刑取決於公安與檢察機關對其犯罪行為的定性。

在內地現行刑法體系下，該案的最終量刑取決於公安與檢察機關對其犯罪行為的定性。（上觀新聞）

根據2023年《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理強姦、猥褻未成年人刑事案件適用法律若干問題的解釋》，姦淫幼女行為在符合法定加重情節時，最高刑可以達到死刑；而猥褻兒童罪無論情節多麼惡劣，法定最高刑均不包含死刑。

若證實曹男與不滿14周歲的女童發生了實質性性關係（法律上一律以強姦論），且查實「姦淫幼女多人」、「長期實施情節惡劣」或造成幼童身心重傷等嚴重後果，依據《刑法》第二百三十六條，最高可判處死刑。

若取證結果顯示行為未達強姦標準，僅構成猥褻，則適用《刑法》第二百三十七條。儘管《刑法修正案（十一）》已將猥褻兒童罪的加重情節（如多人、多次）法定刑提升至五年以上有期徒刑，但受限於有期徒刑的法定極限，猥褻兒童罪的最高刑罰為有期徒刑15年。