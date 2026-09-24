3中國女子在泰國遭誘騙囚禁性侵　泰警突襲別墅救人拘4中國男

據泰媒《星暹日報》報道，3名中國女子在泰國被以提供娛樂表演陪侍服務為由誘騙至一處兩層別墅，遭到非法拘禁和性侵害。泰國警方接到女子親屬報案，於9月23日展開行動救下3名女子，並拘捕4名中國籍男子。



3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

泰國春武里府移民局局長表示，一名中國女性的親屬向警方報案稱，該名中國女子通過微信發送求救訊息，指自己正遭囚禁，並發送了所在位置，更叮囑收到信息者不要再向該手機發送信息。

求助訊息。（新京報）

9月23日凌晨，泰國警方展開行動，救下3名中國籍女子，拘捕4名中國籍男子。其中一名身穿睡衣的中國籍女性身上有明顯傷痕，神情驚恐。警方還在現場發現了用於禁錮受害者的鎖鏈、數盒安全套以及吸食冰毒（甲基苯丙胺）的相關器具。

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

經護照核查，確認涉案三名中國籍女性分別為劉某（36歲）、劉某（32歲）和邢某（23歲），三人均為中國公民。三人稱，涉案人員以僱傭她們提供娛樂表演服務為由將其騙至事發地點，抵達後卻遭非法拘禁和性侵害，隨後其親屬收到勒索贖金的要求。

被警方拘留的四名嫌疑人均為中國公民。初步核查顯示，四人均未持有護照，疑非法入境泰國。其中一名嫌疑人的手機裏還保存有對受害女子進行猥褻的相片。

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

目前，當局正在審查證據並辦理相關法律程序，以查明所有其他涉案人員，同時對非法拘禁、性侵害及勒索等指控展開深入調查。