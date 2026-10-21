北京20歲少女遇假星探讚｢長相出眾｣誘赴東南亞　出境前被驚險攔截

北京一名20歲少女小娜（化名）日前在街頭遇陌生男子搭訕，對方自稱「星探」稱讚小娜長相出眾，他聲稱在東南亞演藝圈人脈廣博，可引薦其出國「見明星」發展，更包辦機票。



在北京通州警方介入下，在航班降落小娜距離出海關僅剩5分鐘的千鈞一髮之際，警員成功撥通其電話，苦勸近一小時將其勸返，在接報不足24小時內化解一場涉險危機。



街頭搭訕讚「長相氣質出眾」 出示明星合照包機票誘出國

案發於10月14日上午11時30分，北京通州警方接獲一名母親報案，稱其20歲女兒小娜平時未與其同住但常有聯絡，當日突然失聯。母親其後從小娜友人處驚悉，女兒聽信陌生人邀約，已獨自搭乘飛機前往東南亞。

警方進一步向小娜好友了解，得知小娜早前逛街時，一名自稱謝某某的陌生男子主動上前搭訕，大讚小娜「長相出眾、氣質突出」，極力邀請其共進晚餐。飯局期間，謝男吹噓自己人脈極廣，尤其熟悉東南亞演藝界，並當場展示大量與明星的「合照」，遊說小娜前往東南亞發展，更承諾能安排她與各路明星見面。小娜在對方游說下動心應允，謝男隨即替其訂妥10月14日經香港轉機飛往東南亞某國的機票。

飯局期間，謝男吹噓自己人脈極廣，尤其熟悉東南亞演藝界，並當場展示大量與明星的「合照」，遊說小娜前往東南亞發展，更承諾能安排她與各路明星見面。小娜在對方游說下動心應允，謝男隨即替其訂妥10月14日經香港轉機飛往東南亞某國的機票。

通州警方接報後評估情況極度危急，隨即協調出入境部門查核航班動態，發現小娜乘搭的航班已自北京經香港轉機飛抵某國機場，且「剛剛落地十餘分鐘」。

警員爭分奪秒致電小娜，在多次撥打後終獲接聽。電話中小娜透露自己已到達機場，並稱「預計5分鐘後便出海關與謝某某見面」。警員隨即警告這極可能是一場境外綁架或電騙陷阱，勒令她「千萬不要出海關」，留在機場管制隔離區內的安全地點，並立即添加民警微信作進一步核實。

在警員長達約一小時的耐心勸說與分析下，小娜終於如夢初醒，意識到自己落入圈套，同意取消行程回國。警方隨即聯絡小娜母親及友人，成功為其購買當晚11時由該國直飛北京的返程機票。

雙方添加微信後，警員出示警官證表明身份，並轉發多宗被誘拐至東南亞的案例。然而，小娜起初仍半信半疑，更透露謝某某已向其發送訊息，聲稱「已在海關外的行李箱旁等候迎接」。

警方隨後要求小娜提供謝男的微信帳號進行後台核查，隨即表示該微訊號根本無實名註冊信息，網絡IP地址更顯示為境外，存在極大作案嫌疑。警員反覆告誡小娜，在未排除人身安全風險前，留在海關禁區內是唯一保命屏障，並督促其盡快購買回程機票。

警方苦勸一小時終覺醒 少女連夜購票返家

在警員長達約一小時的耐心勸說與分析下，小娜終於如夢初醒，意識到自己落入圈套，同意取消行程回國。警方隨即聯絡小娜母親及友人，成功為其購買當晚11時由該國直飛北京的返程機票。

翌日（15日）上午10時25分，小娜順利降落北京機場，並透過視訊向警方報平安，此時距離其母報案不足24小時。目前，案件正由北京警方進一步偵辦中。

北京警方提醒，面對陌生人以「高薪招聘」、「演藝發展」、「出國見明星」等名義發出的邀約，務必提高警惕，切勿輕信，慎防墮入境外人口販運或電信網絡詐騙陷阱；如遇可疑情況，應立即報警求助。