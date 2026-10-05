央視：緬北｢豬仔｣業績差被逼割腎抵債　電詐頭目屋頂曬巨款防發霉

據央視新聞消息，由公安部和中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》將於10月5日至7日，在央視綜合頻道18點檔首播。



央視提前披露部分內容，包括佤邦電詐頭目鮑岩板防止家中存放的巨額現金發霉，在房頂和院子裏曬錢成為當地一景；一名偷渡到緬北的男子唐某豐因業績不佳被迫欠下7萬元（人民幣，下同）欠條，被要求賣腎抵債。



「豬仔」業績差被逼割腎。（央視新聞）

佤邦電詐園區。（央視新聞）

家中現金。（央視新聞）

盤踞在緬北的各路武裝割據力量和各大財閥家族，將「電詐」視為他們擴充和穩固利益版圖的「經濟支柱」。早就進入中國警方視線的鮑岩板，曾是「佤邦」勐波縣縣長、建設部部長，何春田曾是「佤邦」勐能縣縣長。

在他們的庇護下，「佤邦」支撐了很多「官匪一體」、高度組織化的電詐犯罪集團。為防止家中存放的巨額現金發霉，鮑岩板經常在房頂和院子裏曬錢，成為當地一景。

鮑岩板犯罪集團主要成員郭某賀說：「聽說他家有個大庫房，專門往那個庫房裏裝錢。有個警衛員把大門的，偷他一千來萬，他都不知道，因為他錢多。」

家中現金。（央視新聞）

家中現金。（央視新聞）

鮑岩板。（央視新聞）

鮑岩板。（央視新聞）

佤邦有很多電詐園區。（央視新聞）

「豬仔」業績差被逼割腎

在紀錄片第一集《利劍出鞘》中，講述了緬北電詐回流人員唐某豐的故事，他於2021年偷渡到緬北，進入佤邦的一個詐騙園區。因業績不佳，唐某豐被迫簽下了7萬元欠條，隨後在各大園區被倒手轉賣，在新公司的業績仍不見起色，唐某豐每天都被毆打。

電詐園區。（央視新聞）

「豬仔」業績差被逼割腎。（央視新聞）

偷渡。（央視新聞）

直到被打得傷口潰爛、無法行走，詐騙公司又向唐某豐提出可以賣腎抵債。唐某豐說：「那時候不要說一個腎了，鋸條腿、鋸條手我都願意，只要能走。」後來，公司老闆單獨把他叫到辦公室，說配型成功了，把唐某豐帶到一個農家小院裏，直接做了手術。

唐某豐稱：「他們都說我們是『豬仔』。可其實說『豬仔』，我覺得還是高看我們自己了——根本談不上把你當人，完全不把你當個東西看。尤其是在園區裏面，根本就沒有『過去能掙到錢』這一說。」