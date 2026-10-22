霜降節氣2026｜3生肖財運旺穩賺錢　屬牛業績翻倍　屬蛇貴人相助

今年10月23日迎來霜降節氣，意味著秋天走到尾聲，進入年底前最後一波財富衝刺期，台灣小孟塔羅雲蔚老師點名3生肖近期賺錢直覺變得更敏銳，趕在冬天來臨前將財庫填滿滿。



TOP3 生肖蛇

準備迎接電話響不停、客戶瘋狂上門的忙碌日常吧！秋末這股乾燥微涼的空氣，彷彿把你腦袋裡的渾沌全部吹散，讓你的表達能力來到今年的最高峰。出門拜訪客戶或是和廠商開會，你總能用最精準的話語切中對方痛點，連那些平時出名挑剔的老闆，都被你說服得頻頻點頭。

10月23日霜降節氣到來，台灣命理師小孟塔羅雲蔚老師指出，生肖蛇、兔、牛的「賺錢雷達」大開，源源不絕的財富即將入袋。（unsplash@alexandermils）

這段時間的合作案推動起來可說是勢如破竹，簽約速度快到連你自己都覺得不可思議。你長期經營的人脈網絡也在這個節骨眼發揮了巨大威力，過去無意間幫過的朋友，現在突然帶著預算充足的大案子來找你合作。既然賺錢的機會都親自敲門了，千萬別因為想太多而錯失良機。大膽接下這些超過舒適圈的任務，用你現在無比清晰的邏輯去拆解問題，完成後的豐厚佣金絕對會讓你覺得每天加班都非常值得。

TOP2 生肖兔

別再盯著別人的業績乾瞪眼了，這陣子換你親自上場數鈔票。隨著氣溫明顯下降，你那原本容易跟著外界起伏的焦慮感，反而像被冷空氣瞬間凍結，整個人變得異常平靜。這種情緒轉換讓你對金錢的敏銳度大幅提升。去逛逛超市或是滑手機看理財新聞時，你總能一眼看穿哪些商品有轉手賺差價的潛力，或是抓到股市裡別人漏看的進場時機。

這幾週你處理起各種財務決策簡直是游刃有餘，以往猶豫不決的毛病全都消失不見。工作上主管交辦的棘手專案，你也能用最少的時間找到最省錢的解法，讓高層對你的辦事效率大為驚豔。記得把握這段頭腦極度清晰的日子，把手邊那些放到快發霉的副業計畫拿出來重新檢視，只要稍微調整定價策略，很快就能看到意想不到的現金流進帳。

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TOP1 生肖牛

熬過了大半年的默默耕耘，現在總算輪到你站在舞台中央享受掌聲與實質回饋。大自然進入準備過冬的收藏階段，這個氛圍剛好與你精打細算、不愛張揚的習慣完美接軌。前幾個月投入大量心力卻一直沒有起色的專案，最近突然像打通任督二脈一樣爆發出驚人成效，業績獎金直接翻倍計算。老闆不僅看見了你無可取代的價值，更有極大機率祭出加薪方案來留住你，這份榮耀與財富對你而言絕對是實至名歸。

除此之外，你之前因為保守而放在冷門市場的長線投資，現在也開始展現出強大的獲利爆發力，光是配息的進帳就足以負擔好幾個月的生活費。請繼續維持這種踏實的步調，把賺到的錢妥善分配到低風險的理財工具裡，這波強勁的財富累積速度，會讓你未來好幾年都不用再看商品價格的臉色。

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