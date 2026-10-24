有片︱男子腰綁繩牽9歲童跑馬拉松　官方：取消成績，禁賽三年

2026鄭州馬拉松賽事中，一名男選手使用繩子繫於自己與一名年約9歲兒童的腰間、於賽道上跑步的影片在社交平台曝光，引發熱議，據拍攝女子旁述，男童已與父親跑了18公里，「配速相當快」。對此，鄭州馬拉松組委會於10月23日正式回應，確認該名選手嚴重違反賽事規定，已依規取消其參賽成績，並處以禁賽三年的嚴格懲罰。



據現場目擊者與參賽跑者發布的影片顯示，該名男選手在賽事進行期間，腰間繫上一條長繩，另一端連接著一名男童一同奔跑。有同賽事跑者稱，該名兒童年僅約9歲。



據《2026「鄭州銀行」鄭州馬拉松競賽規程》，馬拉松項目參賽年齡須於參賽當年年滿20周歲，半程馬拉松項目則須年滿18周歲。規程中明確強調，馬拉松屬於高強度、長距離且具高風險的競技運動，參賽者必須具備良好健康狀況與長期訓練基礎，嚴禁不合規人員進入賽道。

帶兒童跑馬拉松愈來愈常見 醫生：幼童有骨裂骨折風險

據《九派新聞》報道，低齡兒童違規進入馬拉松賽道的危險亂象近期屢見不鮮：2026年9月太原馬拉松：參賽選手原某某將號碼布佩戴於未成年人身上並帶其進入賽道，事後遭組委會取消成績並處以兩年禁賽。

2026年1月香港馬拉松：一名男子單手抱著粉衣嬰兒、另一手持手機跑全馬，中途遭香港田徑總會工作人員及時攔截並帶離賽道。

一名男跑手孭嬰兒參加全馬比賽，跑至眼鏡「半甩」，而他將號碼布扣在嬰兒的防風被上。（threads@tam2gogo）

渣打馬拉松2026︱男子孭B跑全馬逾2小時 兒科醫生：可致反胃嘔吐

2024年12月江西婺源馬拉松：一名父親因自身體力不支棄賽，竟讓6歲女兒獨自繼續奔跑，最終該名父親被組委會處以取消成績及禁賽三年處分。

《九派新聞》報道，首都體育學院體醫融合創新中心教授郭建軍指出，未成年人生長發育尚未成熟，貿然承受長距離高強度耐力負荷，將面臨骨裂、骨折等運動損傷風險。

北京世紀壇醫院康復醫學科主任陳雪麗表示，長跑過程體溫顯著上升，但兒童與青少年的體溫調節機制尚未發育健全，高溫可能損害身體機能；同時，幼童心臟發育尚不充分，高負荷運轉存在不可忽視的潛在風險。此外，大型賽事環境複雜、人流密集，低齡孩童應對突發意外的判斷與自救能力不足，賽道安全風險極高。