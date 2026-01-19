渣打馬拉松2026︱男子孭B跑全馬逾2小時　兒科醫生：可致反胃嘔吐

渣打馬拉松2026昨日（18日）舉行，全馬（42.2公里）跑手出現一名孭着嬰兒跑到眼鏡「半甩」的男子，惹來網民一面倒負評，不少人擔心嬰兒會因長期搖晃致腦震盪，甚而影響嬰兒日後發育。



兒科醫生唐繼昇接受《香港01》電話訪問指，會否對嬰兒造成確切影響，需要視乎其搖晃的幅度，若幅度較大「chok（擢）住chok住」，則較容易令嬰兒受傷，例如反胃嘔奶、頭暈不適等；而賽事當天頗為大風，或令嬰兒著涼；同時，跑手們摩肩接踵，密度較高，若有人咳嗽，嬰兒會更易受感染；甚至有機會意外摔倒，「如果真係搵唔到人湊BB，佢應該自己唔好參加、唔好勉強。」



一名男跑手孭嬰兒參加全馬比賽，跑至眼鏡「半甩」，而他將號碼布扣在嬰兒的防風被上。（threads@tam2gogo）

不少人擔憂嬰兒會腦震盪或患上搖晃嬰兒綜合症，唐繼昇舉例指，以往有家傭虐兒，刻意大力搖晃嬰兒，才會造成上述症狀。他相信，男子如有小心抱持嬰兒，讓其保持在胸口位置，能緩衝部份衝力，估計此類起伏所造成的傷害相對較低。他續指，除非嬰兒在事後出現抽筋及持續嘔吐的臨床表現，否則影響日後發育的機率非常之低。

唐繼昇亦藉此提醒，震動及「chok上chok落」會令嬰兒感不適，並可致反胃嘔吐。「佢可能啱啱做爸爸無幾耐，對小朋友唔太了解，愛護小朋友嚟講，長跑唔應該攬住BB嚟跑。」

另一方面，唐指出男子做法亦有安全隱患及潛在風險。他曾見到有跑手意外摔倒，若抱住BB跑步「蹖落去」跌低，後果不堪設想，「作為一個負責任嘅爸爸，真係唔應該抱住BB去參加馬拉松。」如嬰兒無人協助照顧，不應勉強參賽。唐又認為，大會應檢視今次問題。

田總：終止違規參賽者繼續作賽 安排離開賽道

早前中國香港田徑總會回覆查詢時表示，大會確定在賽事期間，已終止該名違規的參賽者繼續作賽，及安排他離開賽道，以確保安全。

田總續指，大會工作人員如在賽道範圍發現違規行為，會要求參賽者停止比賽及離開賽道，並取消其參賽資格，以及會保留拒絕有關人士日後參賽權利。大會提醒參賽者遵守大會競賽規則，不應在比賽期間作出對自身及他人構成危險的事情。

嬰兒全程上下搖晃

昨日社交媒體Threads瘋傳的影片可見，一名戴眼鏡、右手持手機的中年男子，身處西九龍公路近海盈邨，跑往昂船洲方向；惟他後孭背囊，前孭嬰兒，更將號碼布扣在嬰兒的防風被上。雖然該男子跑速不快，亦有用左手托住嬰兒的後頸，但裹在防風被內嬰兒，全程都在上下搖晃；路經跑手也紛紛側目、或扭頭探看該名「孭B男跑手」。

有跑手亦稱目擊該男子參加全馬賽事，「全馬起步佢喺我隔離，我都打咗個突，個B目測唔會大過6個月，幾唔負責任先會做出啲咁嘅行為？」不少網民直斥男子自私，「我鄧（戥）個b慘，chok都chok死，隔夜奶都嘔返出嚟」、「咁樣好容易造成嬰兒腦震盪」；同時亦有人質疑大會安檢，要求取消男子資格。

最終沒有完成賽事

翻查渣馬紀錄，涉事跑手姓Wang，他參加全馬（約42.2公里）賽事，清晨6時25分起步，花約2小時20分完成15公里，平均約9分鐘22秒完成1公里，但最終他並沒有完成賽事。

根據渣馬官網表示，大會禁止參賽者帶同嬰兒、未滿16歲或任何未有戴上渣打香港馬拉松2026之有效號碼布人士參加及進入賽道範圍，違例者將會被即時要求離開賽道。