深圳食客畀差評遭起底　被曝光職業、手機號兼相片　餐廳稱已報警

綜合內媒報道，深圳一位食客發帖稱，其在胖哥倆肉蟹煲用餐後給了差評，卻被商家在申訴回覆中曝光了手機號、職業以及用餐相片。涉事門店回應稱他們已報警，事件引發爭議。



該網民發佈貼文配圖顯示，他給出「很糟糕」的評分，又指「感覺以後不會再來。」商家則申訴稱，該食客為肯德基員工，曾詢問肯德基員工是否有折扣，從客人進店到離店並未敷衍或區別對待。商家還聲稱提供了「從進店到離店的用餐圖片」，又提供了食客的手機號，不過已被平台星號屏蔽處理。

食客給出的差評。（南方都市報）

貼文配圖。（南方都市報）

10月24日，涉事門店「胖哥倆肉蟹煲」深圳紅山6979店職員稱，確有顧客反映此事，「我們已經報警處理了。」

事件在網上也引發爭議，有人覺得商家不該曝光食客身份：「肯德基和你們有什麼競爭嗎？」「現在很奇怪，好像不能給差評了嗎？還有就是商家怎麼這麼容易就能得到客戶的隱私資料？」「商家報警是先解決掉提出問題的人嗎？」「你就回應人家的差評的點去舉證就好了，又提人家工作又提人家手機號幹啥。」

也有人表示，不能把壓力全部轉嫁給一線員工：「品牌想要搞好服務的心思是很迫切的，但是把壓力全部轉嫁給一線員工是不行的。」