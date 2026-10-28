廣東小學籌18萬裝冷氣逼家長署名捐款　少捐或不捐學童遭點名批評

廣東省湛江市遂溪縣北坡鎮第二小學以安裝冷氣需進行電線改造為由，發起「愛心捐贈倡議書」，向家長、校友及愛心人士募捐18萬元（人民幣，下同）。惟多名家長反映，捐款實為「強制性質」，少捐或不捐的學生會在校內被點名批評。更甚者，有記者以家長名義向教育局投訴後，隨即遭涉事學校校長來電質問：「你為什麼打電話到教育局，你小孩是哪個班的？」



稱電線老化需籌18萬 附個人微信收款碼

《澎湃新聞》報道，遂溪縣北坡鎮第二小學日前發布「花朵清涼接力計劃」線路改造愛心捐贈倡議書。校方在倡議書中表示，學校決定為課室安裝冷氣，讓師生不再受酷暑煎熬，但因校內線路老化、電力負荷不足，經初步測算需籌集18萬元資金，目前仍有缺口，呼籲家長與社會人士自願捐贈。

這份標榜「自願」的倡議書末尾，附上的卻是北坡鎮教育促進會秘書袁某某的「個人微信收款二維碼」，並強制要求家長在轉賬時備註學生班級、家長姓名及聯絡電話。多名家長直言，這根本不是自願捐款，若不捐或捐款金額較少，孩子在學校便會遭到點名批評，令家長倍感壓力。

記者致電教育局投訴 校長「興師問罪」

事件曝光後，有內媒記者嘗試以學生家長的名義致電當地教育局反映情況。未料電話掛斷不久，記者便接獲該校校長的直接來電，語氣強硬地質問：「你為什麼打電話到教育局，你小孩是哪個班的？」

校方此番迅速掌握舉報者聯絡並施壓的舉動，引發內地網民強烈不滿。不少網民質疑教育局與學校之間存在利益牽扯甚至通風報信，亦有網民批評校方態度囂張。

8月13日，湛江市2026年「花朵清涼接力計劃」專項行動（遂溪站）暨遂溪縣第二屆教育文化節在遂溪縣第一中學啓動。

涉違反多項法規 公辦學校基建理應財政承擔

據了解，《公益事業捐贈法》及《慈善法》均明確規定，捐贈應當遵守自願及無償原則，嚴禁強行攤派或變相攤派；《未成年人學校保護規定》亦列明，學校不得違反規定向學生收費，不得強制或設置條件要求學生及家長捐款捐物。

此外，廣東省發改、教育、財政等三部門於2025年聯合下發的文件中，同樣明令禁止將應當免費提供的教學管理服務、國家和省明令納入公用經費開支的項目列為代收費。公辦小學的正常運作及水電線路等基礎設施改造，理應屬於地方財政保障範疇。

有分析批評，改善教學環境本是好事，但校方將官方「清涼接力」計劃轉嫁給家庭，甚至假借民間教育促進會之名、透過個人微信收錢，程序既不透明亦缺乏監管。學校在全面安裝冷氣前，應當做好財政預算，而非一邊聲稱「為了孩子好」，一邊伸手向家長索取費用。