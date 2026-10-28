3歲喪父5歲母改嫁！雲南小伙結婚邀網友參加撐場　2天接待近200人

近日，雲南昭通一小伙小徐稱自己將在10月31日結婚，想邀請網友們到家裏來喝喜酒、幫忙撐場面。



小徐稱自己3歲時父親去世，5歲母親改嫁，奶奶帶著自己和哥哥生活，之後奶奶也去世了。

雲南昭通一小伙小徐稱自己將在10月31日結婚，想邀請網友們到家裏來喝喜酒、幫忙撐場面。（抖音@@是小小徐）

雲南小伙小徐3歲喪父，5歲母親改嫁，與哥哥相依為命：

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消息發出後，不少網友留言願意到場，也有網友提醒大家量力而行，擔心遠道而來的朋友面臨食宿、堵車等問題。

10月26日，據瀟湘晨報報道，小徐表示此事已經向當地村委會報備，有不少外地朋友聯繫他稱願意前來，還有三撥人已經趕到附近。

小徐與妻子的婚紗照。（抖音@@是小小徐）

10月27日，據九派新聞報道，小徐說這兩天自己接待了近200人，幾乎沒有時間回覆訊息接聽電話，這些網友從全國各地奔赴而來，有人開著好車來撐場面，有人送來冰箱、烤火爐，有人帶了整頭豬，還有人幫忙請了廚師，網友的熱情令他感動萬分，

我發視頻的初衷就是覺得家中親戚少，全部湊起來也只有兩三桌，怕婚禮太冷清，所以才想邀請網友來湊人數撐場面，原本以為就十幾二十個人能來，沒想到視頻居然火了，吸引了那麼多網友來做客。

彝良縣文旅局工作人員表示，領導已經帶人員前往雲豐村考察，具體安排還要等考察後再決定。洛旺鄉人民政府工作人員則表示，已經了解到相關情況，正在持續跟進中，同時也在積極跟博主對接，「目前還沒有一個最終的結論，後續有新的情況我們會第一時間跟博主協商。」

雲豐村村民委員會工作人員告訴記者，村裏的確接到了有關紅白喜事的報備，只是沒想到熱度漲得這麼快，村裏的道路是否能承接全國各地趕來的網友，還需要進一步考察。

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