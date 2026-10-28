台店主稱「菠蘿包凍檸茶台灣發明」　港人怒給負評店家道歉再惹議

台灣百萬YouTuber「放火」日前於台中逢甲夜市開直播，走到攤販「菠羅先生」（mrboloo）購買菠蘿油，老闆突然稱「菠蘿包的菠蘿來自台灣」、「凍檸茶是台灣發明的，到了香港變成凍檸茶，名字產地變了就變成他們的」，「放火」和同行Youtuber則半信半疑一度問出「真的假的」，老闆則篤定回覆「真的」，更向圍觀群眾高喊「你們是不是台灣人？」尋求認同，言論隨引爆不少香港網民怒火，前往店舖的Google地圖評低分，該店鋪一度只剩下3.1星。



店主隨即在Threads發表道歉聲明稱承認香港的菠蘿包與凍檸茶有其更早的發展歷史，承載獨特深厚飲食文化，是值得尊重的文化原創者。店主稱自己在直播中只是想表達對台灣傳統麵包的情感，若用詞或表達不夠周全造成誤解並非本意，並向感到冒犯的人士致歉。不過許多網民質疑道歉聲明由AI所寫，另外店主關閉該聲明的留言亦引發批評。



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據了解，10月27日台灣網紅「放火」與香港網紅女友蘇菲在台中逢甲夜市直播。當一行人途經菠蘿油專門店「菠羅先生」並與店家交談時，戴黑帽的店主在無人問及食物起源的情況下，突然對著鏡頭聲稱凍檸茶是台灣檸檬紅茶改名過去，菠蘿包亦是源自於台灣的「菠蘿」。

影片24:09秒處：

針對現場有人對此質疑，店主不但未有澄清，反而轉頭向身後圍觀群眾高喊「你們是不是台灣人？」，影片在網絡引發熱議，大批網民隨即發起反制行動，涉事店舖的Google評分在半日內由4.3星瀉至3.1星，湧入大量一星負評，地標更一度被惡搞改名為「菠蘿小偷」，現已恢復正常。

香港網民指出，台灣文化向來稱呼該水果為「鳳梨」，若屬台灣理應叫「鳳梨包」，店名亦應為「鳳梨先生」，使用「菠蘿」這港式用語恰恰證實其源自香港。港式凍檸茶源於英國殖民時期的紅茶文化，以錫蘭紅茶配厚切黃檸檬，並由茶客親手「篤檸檬」；與台灣使用本地茶葉配綠檸檬汁的調製方式完全不同。

台灣網紅「放火」與香港網紅女友蘇菲在台中逢甲夜市直播。

據了解，菠蘿包早於2014年已被列入香港非物質文化遺產清單。據香港非物質文化遺產資料庫，1950年代，由於戰後的香港物資短缺，冰室應運而生，提供較便宜的西式食品。

1960年代，本地冰室仿傚西式酒店設置餅房，售賣價格較便宜的港式麵包，其中包括菠蘿包。冰室以中式合桃酥的做法來製作甜味脆皮，搭配西式小餐包作為包身。由於麵包經烘焙後，表面凹凸、呈金黃色，形似菠蘿，因此被稱為菠蘿包，材料與菠蘿無關。另外亦有冰室發明「巨大菠蘿包」，使菠蘿包大受歡迎。

店主道歉再惹議

面對輿論海嘯，店主日前終於在Threads發表「道歉與補充說明」，承認香港的菠蘿包與凍檸茶「確實有其更早發展的歷史與獨特飲食文化」，是「值得尊重的文化原創者」。不過他隨即筆鋒一轉，辯稱菠蘿麵包是自己「從小吃到大的日常美食」，並將當日的言論歸咎為「直播中的用詞或表達方式不夠周全」。

但這篇聲明亦引發爭議。有網民將文本丟入AI檢測工具，發現高達56%機率屬人工智能生成，質疑店主連道歉都要找AI，此外店主同時刻意關閉留言及禁止轉發，亦遭香港網民批評店主毫無悔意，目前有不少台灣網民主動聲援稱台灣人都知道菠蘿油與凍檸茶屬於正宗香港飲食文化，希望不要因為此事影響兩地網民的情誼。

網民點睇：

改個名當係自己傳統嘢？ 仲有由細食到大唔等同等於台灣傳統嘢。

台灣的菠蘿包是日治時期的哈密瓜麵包配糖皮改變而來，香港的菠蘿包是豬油。香港凍檸茶是由英治時期就已經有，台灣什麼時候有檸檬紅茶我不確定，但絕對不可能是百年前的產物。

sor我忍唔撚到 話菠蘿包&凍檸茶係台灣發明香港偷走？這就是台灣人所謂的「最美的風景是人」？ 公開文化剽竊？

