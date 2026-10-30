男子廚房暗格藏金項鍊3年突失竊！民警拆洗手枱見老鼠屎揭真相

近日，據媒體報道，浙江嘉興經開城南派出所接到王先生報警求助，他放在家裏的33克重的金項鍊不見了。



「家裏能找的地方都翻遍了，還是沒有！」王先生是租戶，家中沒有能存放貴重物品的地方，便將金項鍊藏在廚房洗手枱下方隔間內，這一放就是三年，「我覺得這裏安全，這麼隱蔽的地方，怎麼會不見了呢？」王先生說道。

浙江一男子在廚房藏了33克金項鍊，三年後不翼而飛！（微博@點時新聞）

民警立即趕到王先生家中，屋內並沒有被外人翻找過的痕跡。民警詢問王先生家裏是否有攝像頭，王先生表示其家中和走廊都沒有攝像頭。民警便將搜索重點放在了王先生家。

民警拆開洗手枱隔板後，發現裏面散落著不少老鼠屎，「會不會是被老鼠拖走了，打算用來築巢？」民警順著牆體縫隙和牆角小洞仔細查找，「找到了，就在這裏！」原來，老鼠把金項鍊拖到了一個洞口處，打算在這裏「安家」。

原來，老鼠把金項鍊拖到了一個洞口處，打算在這裏「安家」。（微博@點時新聞）

「偷走」這條33克重金項鍊的竟然是老鼠！

接過失而復得的項鍊，王先生連聲向民警道謝：「你們猜測是被老鼠拖走的時候，我還覺得不可能，多虧你們心細，真是太感謝了！」

警方提醒：金銀首飾等貴重財物切勿放置在容易被鼠類接觸到的角落，家中貴重物品若遺失不要慌亂，請第一時間報警求助。



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