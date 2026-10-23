男子貪心偷朋友金鐲賣3.1萬全數花光　CCTV拍下一個動作露餡被捕

理髮店監控錄像裏，王某陪朋友耿先生剪完頭髮，神色如常。沒人知道，他口袋裏剛多了一隻37.72克的金手鐲，更沒人知道，這隻手鐲是他從朋友外套裏摸出來的，轉手，他賣了31872元（人民幣，下同）。



近日，派出所接到耿先生報警，稱其母親的金手鐲不見了。手鐲去哪了？民警調取理髮店內監控錄像，畫面裏的一個動作，讓王某露了餡。

事件中失竊的金手鐲（深圳報業）

屁股下的「橫財」

事情，還要從一次理髮說起。事發當天，耿先生約好友王某一起去理髮店剪頭髮。到店後，耿先生將外套脫下放在一旁的座位上，自己去洗頭剪髮。王某坐在旁邊等待，無意間坐到了耿先生的外套上。

剛坐下，他就感覺屁股被什麼東西硌了一下。順手一摸，是個硬物。悄悄拿出來一看，竟是一隻金手鐲。

江蘇男貪心順走朋友金鐲賣3.1萬▼▼▼

面對這突如其來的「橫財」，王某沒有選擇告訴朋友，而是動起了歪心思。

他環顧四周，確認沒人注意，慢慢將耿先生的外套挪到自己身邊，趁人不備，把手鐲藏進了自己的口袋。得手後，王某若無其事地陪耿先生剪完頭髮。

分開後，他找到一家金店，按正常回收流程登記了身份資料，將手鐲賣掉，得款31872元。這筆錢，他全部用於吃喝玩樂，很快揮霍一空。

他以為，神不知鬼不覺。但沒想到，理髮店內監控拍下了他挪動外套、藏匿手鐲的關鍵動作；金店按流程登記的身份資料，也成了警方鎖定他的重要線索。

他以為只是賣了一隻撿來的手鐲，實際上，把自己的身份留在了記錄裏。

落網

民警通過調取理髮店內監控錄像、走訪金店比對資料，很快鎖定王某，並將其抓獲。面對證據，王某對盜竊行為供認不諱。

目前，王某已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

警方提醒：莫伸手 伸手必被捉

朋友之間，更應坦誠相待，切莫因一時貪念，觸碰法律紅線。

同時，外出時貴重物品要妥善保管。脫下的外套、背包等不要隨意放置，離開視線時儘量隨身攜帶，或交由可靠人員看管。如發現財物丟失，請及時報警。

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