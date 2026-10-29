廣州男工作時遭鐵棍擊穿右眼球險失明　醫生取出21ｍｍ異物保視力

廣州25歲工人小李（化名）日前夜間工作時，遭一根高速彈起的金屬硬物重擊右眼，當場劇痛並瞬間失明。醫療團隊展開緊急聯合手術，從小李眼中取出一根長達21毫米、刺穿多層組織的弧形鐵棍。術後第10天，小李右眼視力穩步回升至0.2，現已出院回家休養。



醫生從小李眼中取出一根長達21毫米的弧形鐵棍。（微信＠暨大廣州醫院 花都區人民醫院）

《廣州日報》報道，小李近日夜間工作時被一根高速彈起的鐵棍擊中右眼、瞬間失明，家人立即將他送往暨南大學附屬廣州醫院（廣州市花都區人民醫院）求診。

經檢查，小李的右眼視力僅為指數/20cm。裂隙燈下，角膜10點鐘方位可見全層裂傷，伴前房積血；一根粗約2毫米的鐵棍斜跨前房、刺穿虹膜，一端深入眼球內部，異物深部走行及全長不明。

鐵棍擊穿眼球。（微信＠暨大廣州醫院 花都區人民醫院）

鐵棍擊穿眼球。（微信＠暨大廣州醫院 花都區人民醫院）

該院眼科白建海主任接診後，判定其為危重複雜性眼外傷，眼球多層結構同時受損，病情兇險。若不及時治療，極易引發暴發性眼內炎，甚至要摘除眼球。

醫療團隊連夜展開歷時2小時的緊急手術，從小李眼內取出一根長約21毫米、直徑2毫米的弧形彎曲柱狀鐵棍，完成角膜裂傷清創縫合、眼內異物取出、前房沖洗、玻璃體切割、視網膜脫離復位、矽油填充、眼內激光光凝及眼內注藥等一系列操作。

白建海主任為患者做手術。（微信＠暨大廣州醫院 花都區人民醫院）

據介紹，這根弧形鐵棍一路損傷角膜、虹膜、睫狀體、視網膜等組織，造成角膜全層裂傷、晶狀體半脫位、睫狀體損傷、玻璃體積血、大範圍視網膜脫離等多重損傷。

在術後第10天覆查，小李的右眼最佳矯正視力已恢復至0.2，眼部恢復情況良好，眼球順利保全。

白建海主任提醒，從事機械維修、五金加工等高危工作時，務必全程佩戴護目鏡。高速彈出的金屬碎屑、彈簧、鐵屑，一瞬間就可能擊穿眼球。一旦眼球被異物擊傷，應立刻停止活動，切記「不要揉眼、不要擠壓眼球、不要自行沖洗眼睛、不要嘗試挑出眼內異物」，用硬蓋或眼罩輕輕遮蓋傷眼後立即求醫。