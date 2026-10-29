有片｜湖北男釣58斤巨魚　死握魚竿唔放被扯落水　釣友撈人再起魚

內媒《百姓關注》報道，10月27日，在湖北襄陽棗陽市一家釣魚場，一名男子釣到約58斤（約29公斤）的青魚時，被大魚拖下水，所幸旁邊的釣友即時將他救起。釣場負責人石先生表示，該名男子人沒事，釣到了大魚很開心，但又因為落水心情不是很美麗（不是很好）。



釣友死握魚竿唔放被扯落水。（截圖）

釣友死握魚竿唔放被扯落水。（截圖）

閉路電視（CCTV）畫面顯示，該名釣友的魚竿不斷跳動，因為他一直握着魚竿沒有鬆手，遂被拉下水，甚至在落水瞬間都保持著標準的握竿姿勢。

釣場老闆石先生憶述，這名釣友在落水前，已有兩個小時未釣中魚，他落水處水深約3米，所幸旁邊釣友及時將他撈起，隨後大家拉着魚竿將魚拉上岸，過秤重達58斤。石先生表示，釣友人沒事，突然釣到這麼大的魚多多少少肯定開心，但掉進水裏了心情又不是很美麗。

隨後大家拉着魚竿將魚拉上岸，過秤重達58斤。（截圖）

影片在網上引發熱議，網民笑稱：「只要我不鬆手，魚就是我的！落水釣友最後的倔強。」「要是竿子斷了，估計他能在3米深的水裏哭出聲來。」但也有網民認為此舉並不安全：「如果是我，我第一時間就放手了，保命要緊。」「難道不應該保命要緊嗎？」