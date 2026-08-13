印尼漁民海上漂流26日　靠釣魚充飢雨水解渴　獲救經上海中轉回國

綜合《中國新聞網》《上觀新聞》報道，7月6日，一名印尼漁民出海捕魚，結果漁船因為引擎故障失去動力，他只能在海上漂流，靠釣魚充飢，接雨水解渴。漂流26日後，他被駛向上海的法國「奮進」號救下。8月12日，上海邊檢機關為該漁民簽發緊急臨時入境許可，辦妥離船手續，順利中轉回國。



印尼漁民海上漂流獲救經上海中轉回國。（上觀新聞）

據報道，7月6日，印尼北馬魯古省特爾納特島的一名漁民駕著小木船出海捕魚，結果漁船因為引擎故障失去動力，他只能在海上漂泊。據該漁民憶述，在海上漂流的這段時間，他靠釣魚充飢，靠接雨水解渴。直到8月1日，法國「奮進」號LNG船在駛向上海的過程中發現該漁民，「奮進」號放下舷梯，成功將他救起。

船方在向上海洋山邊檢站申報時，將這名獲救者列為「旅客」。邊檢警務人員則聯繫了印尼駐上海總領事館，協助核實身份與回國手續。

印尼漁民海上漂流獲救經上海中轉回國。（上觀新聞）

8月12日，「奮進」號靠岸後，領事館為他簽發了臨時護照，邊檢站完成人證比對後，緊急簽發了臨時入境許可，辦妥離船手續。接下來，該漁民將被妥善安排醫療檢查和後續行程，經上海中轉回國。