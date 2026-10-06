有片｜台驚見｢釣蝦場葉問｣　檢舉吸煙遭3惡煞圍毆　反殺丟2人入池

台灣新北市林口區一處釣蝦場，4日晚間發生宛如電影《角頭》橋段的持械肢體衝突，3個惡煞圍毆一位檢舉他們在室內違規抽煙的男子，但竟出現驚人「1打3反殺」結局，其中2個惡煞慘遭丟到釣蝦池裡狼狽不堪。



現場其他釣蝦的民眾們也拍下衝突全程，只見白衣壯男被3名黑衣男子圍攻，還被人拿玻璃瓶砸頭鮮血直流，但卻完全不落下風，把對方其中2人1個1個抓起來丟進釣蝦池，讓對方狼狽不已，最後成功一打三反殺，後來在店員跟在場民眾等人圍上去排解勸架下暫時罷鬥，林口分局警方此時也趕到將雙方隔開。

台灣新北市一處釣蝦場，3個惡煞圍毆一位檢舉他們抽煙的男子，出現驚人「1打3反殺」結局，其中2人慘遭丟到釣蝦池裡狼狽不堪。（快點TV影片擷圖）

按圖看白衣壯男被3名黑衣男子圍攻，把對方抓起來丟進釣蝦池：

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據警方了解，被圍毆的男子姓高、36歲，拿酒瓶砸他頭的男子姓曾、44歲，一起圍毆高男的還有43歲吳男、44歲蔡男，3人因為不爽被高男檢舉在室內違反《煙害防制法》偷抽煙，趁高男走過他們旁邊時撲上去圍毆。

白衣壯男被3名黑衣男子圍攻，還被人拿玻璃瓶砸頭鮮血直流，但卻完全不落下風。（快點TV影片擷圖）

沒想到對方宛如葉問「1個打3個」，吳男、曾男陸續被高男丟進釣蝦池中，結局相當出醜，整個被高男反殺，曾男見忠孝派出所警員趕來還躲到廁所半小時，最後還是被揪出來，3位惡煞都被逮捕，而高男的頭部有撕裂傷，所幸送林口長庚醫院救治後無生命危險。

警方將曾男、吳男及蔡男逮回偵訊後，依涉犯《刑法》殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並針對涉案情節重大者，也已建請檢察官向新北地院提聲請羈押，3名惡煞要為自己的惡行付出代價。

忠孝派出所所長柳明宇也對全案做出說明，表示在昨晚9點半，獲報林口區文化北路一處釣蝦場內發生糾紛，經警員到場了解，是釣客間因抽煙問題發生衝突，其中一名釣客遭酒瓶砸傷頭部，所幸送醫包紮後並無大礙，警員當場逮捕動手的3名釣客，調查後依傷害、妨害秩序、殺人未遂等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。



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